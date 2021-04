Salon Insula 42 ⎥ Bienala de Artă pe timp de pandemie

Joi, 15 aprilie, în cadrul Saloanelor Insula 42, inițiate și moderate de Corina Șuteu, sunteți invitați să urmăriți o conversație esențială cu Mihnea Mircan, curatorul Art Encounters 2021, cu o intervenție a Dianei Marincu, directoarea Art Encounters, despre reimaginarea unei bienale de artă pe timp de pandemie.

Arta contemporană în pandemie

Să programezi și să gândești conținutul unui eveniment cultural de artă contemporană în acest moment cere o serie de calități pe care Mihnea Mircan le-a exersat de-a lungul unei deja strălucitoare cariere în România și în lumea largă.

Dialogul cu Mihnea nu e niciodată simplu, el își învăluie conceptele în cuvinte alese cu grijă, în limbajul criptic și plin de mister cu grija întreținut, al inițiaților. E cu atât mai provocator să îl asculți într-o conversație live și într-o lume care a devenit din ce în ce mai captivă limbajelor simplificatoare și reduse la emoticoane.

Art Encounters l-a invitat în acest an la Timișoara să fie unul dintre curatorii ediției aflate în pregătire. Diana Marincu ne va explica de ce joi, 15 aprilie, de la 11:00, într-o întâlnire live și online pe pagina de Facebook a Insula 42.

Sunteți așteptați să luați partea la una dintre conversațiile pe cât de esențiale, pe atât de substanțiale pe are le propun Saloanele Insula 42, inițiate și conduse de Corina Șuteu.

Despre Mihnea Mircan

Mihnea Mircan este curator și doctorand în Practici Curatoriale la MADA, Universitatea Monash (Melbourne, Australia). Proiectele sale viitoare includ expozițiile de grup A Biography of Daphne la ACCA Melbourne și Landscape in a Convex Mirror, parte din Bienala Art Encounters Timișoara.

În calitate de director artistic al Extra City Kunsthal, Antwerp, între 2011-2015, a curatoriat, printre alte proiecte, A Slowdown at the Museum, 1:1. Hans van Houwelingen and Jonas Staal, seria de expoziții Cross-examinations, Jean-Luc Moulène, Endwards și Allegory of the Cave Painting.

De asemenea, Mircan a curatoriat expoziții la instituții ca Muzeul Național de Artă Contemporană și Salonul de Proiecte, București; Museion, Bolzano; Stroom, Haga; Spinnerei, Leipzig; Fundația de Artă David Roberts, Londra; Fondation Ricard, Paris; Project Art Center, Dublin; și Bienala de la Veneția, în cadrul căreia a fost curator al Pavilionului României în 2007.

A fost editor al cărților Miklós Onucsán, Hans van Houwelingen: Undone, Cross-examinations și Allegory of the Cave Painting, a contribuit cu eseuri în numeroase cataloage, monografii de artist (Pavel Büchler, Laure Prouvost, Jean-Luc Moulène, Tom Nicholson) și reviste precum Manifesta Journal, Stedelijk Studies, Mousse și Afterall.

Despre Saloanele Insula 42

Seria de conversații esențiale a Saloanelor Insula 42 lansează dialoguri informale cu profesioniști ai culturii. Invitații pun în perspectivă relația dintre oameni și idei, oameni și instituții, în România și în Europa. Se conversează, într-un „salon imaginar”, despre vocație și meserii, subiecte culturale, sociale și politice, într-o lume care se transformă radical… Din când în când se și improvizează.