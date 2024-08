SAM SMITH A PRIMIT PRIMUL DISC DE DIAMANT OFERIT DE ROMÂNIA UNUI ARTIST

UNTOLD a reușit să înregistreze un număr total de 427.000 de spectatori, în 4 zile de festival, potrivit datelor transmise de organizatori. Cea mai populară seară a fost sâmbătă, când pe scenă a urcat Sam Smith. În acea zi, la UNTOLD au participat 120.000 de oameni.

Show-ul live al artistului pop-rock Lenny Kravitz, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului a fost unul memorabil, spun cei care au participat. Nu au lipsit hiturile „Are You Gonna Go My Way”, „I’m a Believer”, „I Belong To You”, „American Woman” sau “Fly Away”.

Tot vineri seara, DJ-ul Alok a adus un tribut regretatului Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix. Publicul a cântat la acel moment versurile piesei „Nunta”.

Sâmbătă a fost seara lui Sam Smith. Zeci de mii de fani au celebrat alături de artistul britanic muzica, libertatea, și toleranța.

În cadrul festivalului UNTOLD, Sam Smith a avut ocazia să întâlnească 12 supraviețuitori în lupta cu cancerul, veniți din 12 țări diferite, prin intermediul organizației Youth Cancer Europe. Aceste întâlniri au fost pline de emoție, artistul exprimându-și recunoștința prin îmbrățișări și autografe pentru acești tineri.

Muzicianul britanic a primit, în cadrul festivalului UNTOLD, primul disc de diamant oferit de România unui artist. Universal Music Romania i-a oferit Discul de Diamant pentru Gloria și In The Lonely Hour, fiind prima certificare de acest gen din țara noastră. Recent, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România a aprobat certificarea cu discul de diamant, pe lângă cele deja existente: discul de platină și discul de aur.

La anul, UNTOLD va celebra ediția aniversară cu numărul 10.

20.000 de abonamente au fost deja achiziționate pentru 2025.

Sursa: Tabu.RO