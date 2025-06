SAMSUNG A56 vs A55: CAMERĂ MAI PUTERNICĂ ȘI INSTRUMENTE NOI DE EDITARE CU GALAXY AI

În fiecare an, seria Galaxy A de la Samsung aduce îmbunătățiri notabile în segmentul mid-range. Acum tehnologia premium este mai accesibilă unui public larg. În 2025 s-a lansat modelul Samsung A56. Compania sud-coreeană a demonstrat încă o dată că inovația nu este pentru orice dispozitiv. Față de predecesorul său, Galaxy A55, noul A56 vine cu o cameră mai puternică. Are funcții AI inspirate de seria S24. În plus, oferă o experiență de utilizare modernizată.

Design și afișaj: Continuitate estetică, modernizare subtilă

La prima vedere, Galaxy A56 și Samsung A55 sunt similare din punct de vedere al designului. Ambele dispun de un corp elegant cu margini plate, un modul de cameră minimalist și un ecran AMOLED de 6,6 inch cu rată de refresh de 120 Hz. Totuși, A56 vine cu un panou Super AMOLED ușor îmbunătățit. Oferă o luminozitate mai mare (până la 1200 niți) și o redare mai precisă a culorilor. Diferența se vede în lumina puternică a soarelui.

În plus, A56 adoptă un design mai rafinat al ramei laterale. Este construit dintr-un aliaj de aluminiu mai durabil. Acesta îi conferă un aspect mai premium și o rezistență sporită la uzură.

Procesor și performanță: Salt generațional semnificativ

Unul dintre cele mai importante upgrade-uri de la A55 la A56 este procesorul. Galaxy A55 utiliza un Exynos 1480. Era un chipset capabil, dar fără performanțe impresionante în sarcini AI sau multitasking intensiv. În schimb, Galaxy A56 vine echipat cu Snapdragon 7s Gen 2. Un procesor fabricat pe 4nm, optimizat pentru eficiență energetică. Permite rularea de funcții bazate pe inteligență artificială.

Această îmbunătățire se traduce într-o viteză mai mare în aplicații și jocuri. Dispozitivul are capacitatea telefonului de a procesa local funcții AI. Inclusiv editare foto, recunoaștere contextuală și asistență vocală inteligentă.

Cameră: De la bună, la excelentă

Galaxy A55 a fost deja apreciat pentru sistemul său de cameră versatil. Are un senzor principal de 50 MP. Camera este ultra-wide de 5 MP și macro de 2 MP. Cu toate acestea, Samsung a dus experiența la un alt nivel cu A56.

Ce aduce nou Galaxy A56?

Cameră principală de 50 MP, dar cu un nou senzor Sony IMX. Acesta captează mai multă lumină. În plus, oferă un dynamic range mai larg.

Cameră ultra-wide de 12 MP, o îmbunătățire semnificativă față de cei 5 MP de pe A55, ideală pentru peisaje sau fotografii de grup.

Cameră frontală de 12 MP, cu suport pentru HDR și AI Beauty, perfectă pentru selfie-uri clare în orice lumină.

Stabilizare optică avansată (OIS) și software de reducere a zgomotului. Acestea fac o diferență reală în fotografia low-light.

Galaxy AI: Funcții de editare și fotografie inteligentă

Samsung a adus în premieră pe seria A instrumente de editare bazate pe AI. Astfel, transformă Galaxy A56 într-un studio portabil de creație.

Cele mai importante funcții Galaxy AI pe A56:

Best Shot & Edit Suggestions

AI-ul analizează compoziția, lumina și mișcarea din poză. Ulterior, va sugera cel mai bun cadru. După captură, îți oferă sugestii de editare automate. Înveți totul, de la ajustarea contrastului la corectarea perspectivei.

Object Eraser

Elimini cu ușurință obiecte sau persoane nedorite din fotografii. AI-ul completează inteligent fundalul, păstrând naturalețea imaginii. Este o funcție extrem de apreciată pe modelele premium. Acum disponibilă și pe A56.

Samsung Galaxy A56 vine cu One UI 7.0, bazat pe Android 15. Oferă o interfață intuitivă și fluidă. D asemenea, oferă 6 ani de actualizări de securitate și 4 actualizări majore de sistem. A56 devine o alegere de încredere pe termen lung. A55, cu One UI 6.1 (Android 14), primește și el un suport software solid. Are 4 ani de actualizări majore și 5 ani de securitate. A56 însă beneficiază de cea mai recentă generație a ecosistemului Galaxy.

