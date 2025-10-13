Sânziana Buruiană a stabilit un nou record în România la alăptat. Recent, ea a împlinit nouă ani de când își hrănește fetele cu lapte de la sâni.

Fiica cea mare, Isabela, în vârstă de 9 ani, a reușit să renunțe, însă fetița mai mică, Antonia, de 5 ani, încă nu vrea.

Vedeta a vorbit deschis și despre problemele cu care s-a confruntat din această cauză. „Nu s-a încheiat cu alăptatul, încă o alăptez. Nu renunțăm momentan, deși e măricică, dar să sperăm că atunci când va intra la școală, așa cum s-a întâmplat și cu cealaltă, atunci va renunța. Ea are acum 5 ani”, a spus Sânziana Buruiană, pentru Spynews.ro.

Sânziana Buruiană spune că nu i-a fost dificil să alăpteze 9 ani încontinuu, pentru că a creat o conexiune cu fetele și le-a întărit imunitatea, iar astfel, fetele ei nu răcesc niciodată.

„Pentru mine nu a fost ceva dificil cu alăptatul, mai ales că am creat o conexiune între noi. Așa o și adorm foarte repede, nici nu știu altfel cum aș fi procedat, nu mi-am imaginat altă variantă.

Mă bucur că sunt sănătoase și că le-a creat o imunitate foarte puternică. Ele, acum, pe vremea asta, umblă destul de subțire îmbrăcate, nu au probleme cu răcelile, fără căciulițe, fără fulare, nu avem probleme. De obicei o alăptez după ce iese de la grădiniță și seara, la somn.

În rest, avem alte treburi în timpul zilei și mai uită, dar de câte ori prinde un moment, clar vine la mami. Ele sunt destul de independente, nu sunt foarte mămoase, dar cu toate astea, așa a fost să fie”, a mai precizat ea.

