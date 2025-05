Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi – SIMN 2025

Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, cel mai important festival autohton dedicat muzicii contemporane organizat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii, va avea loc între 18 şi 25 mai la Bucureşti.

Numeroase prime audiţii fac parte din programul acestei ediţii guvernate de metafora constelațiilor pe care Dan Dediu, directorul artistic al SIMN o explică: “Vine vremea constelațiilor. De ce constelații? Pentru că o constelație ține de viziunea celui care privește noianul de stele de pe cer. Gruparea acelor stele într-o constelație, chiar dacă ele nu au nimic comun una cu cealaltă, este un act de imaginație al privitorului. Astfel, viziunea unei constelații leagă, unește realități distincte, uneori fără legătură între ele, și le unifică sub semnul unei singure idei. Pentru ideea-forță pusă sub egida constelațiilor în această ediție am ales carnavalul, acea explozie de energie și fantezie ce constituie un vortex social și cultural fascinant.”

Constelația Carnaval este așadar denumirea ediției cu numărul 34 a SIMN, în care publicul interesat de muzica nouă se va întâlni cu evenimente care reflectă carnavalescul și-l ipostaziază în fel și fel de chipuri, acăror strategie repertorialăeste articulată pe trei direcții: muzică electronică contemporană, spectacole în formate diverse (operă, experimente, muzică electroacustică cu video, concerte instrumentale hibride etc) și femei compozitoare din România.

Anul trecut, compozitorul Dan Dediu, preşedintele UCMR şi directorul artistic al SIMN, anunța intenția festivalului de “a reflecta din ce în ce mai accentuat asupra condiţiilor şi funcţiilor muzicii noi în lumea contemporană”. Anul acesta, prin Constelația Carnaval “evenimentul devine nu doar o platformă de celebrare a noului, ci păstrează și legătura cu muzica trecutului, pe care o aduce în prezent, și care devine astfel ferment conceptual și inspirațional pentru creațiile contemporaneității.”

Într-o săptămână de impact pentru viaţa culturală românească sunt programate concerte susţinute de Orchestrele şi Corul Academic Radio, Orchestra Concerto și Corul UNMB, ansamblurile Profil, devotioModerna din Bucureşti, formația Couleurs din Cluj-Napoca, recitaluri instrumentale și de lieduri, un concert coral, muzică electroacustică, spectacole (premiera operei D’ale carnavalului de Dan Dediu și a non-baletului foarte puțin probabil Black Swan de Irinel Anghel) şi un simpozion de muzicologie dedicat muzicii electronice ce vor avea loc la Bucureşti, în perioada 18-25 mai. Acestea vor putea fi urmărite la Sala Radio, la Opera Naţională Bucureşti, la Teatrul Apollo 111 şi în sălile de concerte ale Universităţii Naţionale de Muzică.

Urmând o respectabilă tradiție, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi 2025 invită astfel publicul pentru a 34-a oară, la cel mai important festival dedicat muzicii contemporane organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România cu sprijinul Ministerului Culturii, pentru nu mai puţin de 8 zile cu 18 evenimente incitante, adevărate călătorii prin universul muzicii vremurilor noastre.

Co-producătorul festivalului este Radio-România – Direcția Formații Muzicale, iar partenerii principali sunt Universitatea Națională de Muzică din București, Orchestrele și Corurile Radio, Opera Națională București, centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, Filarmonica Oltenia Craiova, Muzeul Național “George Enescu”și Secțiunea Națională Română – SNR-SIMC.

