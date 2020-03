Sărbătoare mare pentru Valentina Pelinel şi familia ei! Ce sărbtoreşte vedeta?

Pentru cuplul format din Valentina Pelinel şi Cristi Borcea ziua de 1 martie nu este doar prima zi din lună şi mărţişorul, ci reprezintă un eveniment deosebit pentru cei doi. În această zi minunată de primăvară Valentina a născut acum un an cel două gemene ale familiei În urmă cu un an Valentina Pelinel dădea vestea că a devenit mamă a doua oară. Numai că de data aceasta a născut două minunăţii de fetiţe, pe care le-a botezat pe amândouă Maria, şi alături le-a mai adăugat şi un nume de sfânt. „Maria o să fie un nume, evident şi un nume de sfânt. Vor fi amândouă Maria. (…) Aveam două pătuţuri de la sora mea care are tot gemene. A apărut o ocazie, mi-a plăcut un proiect şi o să transform camera într-una de prinţese”, declara la vremea respectivă Valentina Pelinel într-o emisiune tv.

Cele două minunăţii au fost botezate Indria şi Rania. Vremea a trecut, micuţele s-au dezvoltat şi au crescut iar astăzi, 1 martie, fostul manechin de succes a publicat pe reţelele de socializare o imagine cu soţul Cristi Borcea şi cu micuţele lor lângă care a scris “Mărţişoarele” noastre împlinesc azi 1 anişor”, a scris vedeta. Cristi Borcea mai are doi copii, Alexandru, în vârstă de 6 ani, și Gloria, în vârstă de 3 ani, din mariajul cu Alina Vidican, care a durat cinci ani, până în 2016. Din căsătoria cu Mihaela Borcea are alți trei copii, Patrick, în vârstă de 21 de ani, și gemenii Mihai și Antonia, în vârstă de 15 ani, iar din relația cu avocata Simona Voiculescu are o fiică, Carolyn, în vârstă de 12 ani. După cum vedeti in imagini micuţele sunt asortate cu alb şi roşu de parcă sunt două mini mărţişoare.