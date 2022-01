Scandal monstru între George Burcea, Andreea Bălan și Viviana Sposub: „Marș, du-te dracului”

Disputele dintre George Burcea și Andreea Bălan nu par să se încheie! Cei doi au avut un scandal monstru chiar în seara de marți, 4 ianuarie, după o scurtă convorbire telefonică. Sunt acuzații fără precedent pe care aceștia și le aduc.

Andreea și George s-au certat teribil, chiar cu o seară înainte de pronunţarea divorţului. Unul dintre motive ar fi fost chiar iubita actorului, Viviana Sposub, scrie Click!

Actorul susține că are dovezi clare că a căutat-o disperat pe artistă pentru a-și vedea copiii, însă, în ultimele zile, nimeni nu i-a mai răspuns la telefon. De cealaltă parte, Andreea Bălan se apară și menționează că tatăl celor doi copii pe care îi are nu respectă programul de vizite și nu se implică suficient în creșterea celor două fetițe.

Artista ar fi avut o ieșire necontrolată și i-a adresat câteva injurii Vivianei Sposub. „Ce-mi saluți tu copiii, vreți să facem conversație în trei? Marș, du-te dracului”, ar fi spus Andrea Bălan, după ce ar fi intervenit în discuția cu iubita fostului partener de viață. Ulterior, cântăreața ar fi închis telefonul și nu ar mai fi răspuns apelurilor tatălui celor două fetițe.

George Burcea spune că nu este lăsat să-și vadă fetele

„Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut.

Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu?

Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. Unde-i vina? Că publicul larg nu vede… asta-i altceva. Totuși… cel mai important lucru rămâne familia, iar în cazul meu cei doi copii și Viviana. Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică, căci într-o țară plina de atotștiutori, uneori îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc. Și asta doar că să-mi revin psihic și să-mi văd de treaba”, a declarat George Burcea, pentru Click.ro.