Scandal uriaș la Teatrul Național București. Se cere interzicerea unei piese

Teatrul Național București se află în centrul unui scandal uriaș având ca subiect o piesă cu conotații religioase. Patriarhia Română acuză „utilizarea defăimătoare a simbolurilor religioase”.

Vorbim despre piesa „Proorocul Ilie”, montată la Teatrul Național București (TNB) de regizorul Botond Nagy. Spectacolul durează circa două ore și a avut premiera în 14 februarie, iar de atunci a adunat numeroase comentarii pro și contra. Piesa ”Proorocul Ilie”, scrisă de dramaturgul polonez Tadeusz Słobodzianek, este inspirată de povestea reală a unui predicator (Eliasz Klimowicz) din anii ’30-’40.

„Locuitorii unui sătuc la granița bielorusă trăiesc cu credința că pastorul comunității lor, care prevestește sfârșitul lumii, este Hristos și își propun să-l răstignească pentru a-și găsi mântuirea. Textul, scris în 1991, stârnește multe controverse, autorul fiind criticat pentru discreditarea valorilor creștin-ortodoxe, pentru limbajul dur și inadecvat”, se precizează pe site-ul TNB.

Spectacol este nerecomandat minorilor sub 18 ani, întrucât conține scene care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios și scene cu conotație sexuală.

„Îmi doresc ca prin acest proiect artistic, spectatorii să-și analizeze propriile credințe într-o lumină nouă și să înțeleagă adevărata valoare a acestei miraculoase conexiuni interumane care este credința, pentru că, în fiecare dintre noi, cred că se află o busolă care ne ajută să diferențiem binele de rău. Am convingerea intimă că vom găsi împreună, dar și separat, în acest spectacol, o reconciliere cu eul nostru spiritual în sensul lui cel mai organic. Pentru că, după cum am spus deja, credința nu trebuie să însemne un set de dogme pe care le urmăm orbește, ci o convingere profundă în fața unui set de valori pe care cred că teatrul, în general, și spectacolul meu, în particular, le abordează, câteodată cu tragism, altădată cu umor!”, spune regizorul Botond Nagy.

Patriarhia Română reclamă ”utilizarea defăimătoare a simbolurilor religioase” în spectacol.

„Luăm act cu mâhnire de utilizarea defăimătoare a simbolurilor religioase creştine în timpul interpretării piesei de teatru «Proorocul Ilie» şi sperăm ca, pe viitor, manifestările culturale să continue să respecte dimensiunea sacră a acestora, fără a prejudicia în vreun fel valoarea lor spirituală”, a transmis, într-un comunicat, Patriarhia Română.

Teatrul a reacționat subliniind că punctele de vedere critice sunt ”rezultatul unei interpretări eronate a mesajului artistic”.

„Spectacolul ‘Proorocul Ilie’ nu îşi propune să aducă vreo ofensă credinţei creştine sau oricărei alte convingeri religioase. Dimpotrivă, montarea este o reflecţie asupra credinţei, asupra fragilităţii convingerilor umane şi asupra pericolelor extremismului de orice fel. Este un demers artistic care încurajează toleranţa, dialogul şi o înţelegere mai profundă a complexităţii spiritului uman.

Menţionăm că unele imagini apărute pe platformele sociale au fost scoase din contextul real al spectacolului, prezentând fragmente izolate într-un mod care distorsionează mesajul artistic al montării. Spectacolul nu este o blasfemie şi nu îşi propune să ridiculizeze credinţa, ci, dimpotrivă, invită la o reflecţie profundă asupra relaţiei dintre om şi divinitate, asupra modului în care credinţa poate fi influenţată sau deturnată”, au precizat reprezentanții TNB.

În mediul online, părerile despre piesa ”Proorocul Ilie” sunt împărțite. Pe rețelele de socializare, unele voci critice îndeamnă la proteste care să ducă chiar la scoaterea piesei din repertoriul Teatrului Național București (TNB)!

Sursa: Tabu.RO