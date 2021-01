Scandal uriaș! Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, replici tăioase

Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu își aruncă săgeți otrăvite și se amenință cu tribunalul, după un scandal iscat în weekend. Cei doi s-au despărțit de mult timp, dar n-au încetat să se atace reciproc și să-și arunce jigniri urâte cu orice ocazie.

Intepretul în vârsăt de 72 de ani a făcut afirmații neplăcute la adresa ultimelor două sale iubite. Gheorghe Turda le-a acuzat că și-au făcut reclamă pe spatele lui. „Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei, pentru că întotdeauna aparențele înșeală. Mă deranjează și le interzic categoric să se mai folosească de numele meu pe unde merg. Se folosesc toate de numele meu ca să devină vedete”, a declarat el la un post de televiziune.

Despre Nicoleta Voicu a mărturisit că a stat cu el pentru faimă. „De 10-11 luni, eu nu mai am nici o relație cu cea de-a doua iubită. Nu am pus prea tare de suflet când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă. Cea de-a doua chiar îmi scotea ochii că ea era dintr-o familie înstărită”, a mai spus Turda.

Nicoleta Voicu: „A întrecut orice limită a bunului simț”

Deranjată de cele spuse într-o emisiune TV, Nicoleta Voicu a lansat un potop de acuzații la adresa solistului.

„Totul până la familia mea! Am ascultat inepțiile acestui om, cu care face turul televiziunilor pe 2021, dar a întrecut orice limită a bunului simț. Din declarațiile lui în emisiune: «Cea de-a doua care se lăuda tot timpul și punea pe tapet ideea că ea e dintr-o familie înstărită și susținută. Eu n-am verificat treaba asta….!» Doamne, cum de-l mai rabdă Dumnezeu pe acest om?! Cum poți să-mi jignești familia în halul asta?! Nu ți-e rușine obrazului, fiindcă ai fost în casa părinților mei, ai fost tratat omenește și dumnezeiește?! Ai fost respectat, ai stat la masă, ai intrat într-o curte și casă curată ca grădina lui Dumnezeu. Toata viața ai verificat viețile altora și ai găsit doar răul, binele nu e pentru tine, omule! Nu ți-e rușine obrazului să-mi umilești familia în halul asta?”, a fost reacția promptă a cântăreței, pe Facebook.

Deranjată că Turda a declarat că și-a făcut reclamă pe spatele lui, Nicoleta Voicu a mai dat o replică dură. „Ce muzică reprezinți?! Folclorul românesc?! Muzica asta este a țăranului, a omului simplu. Ești inuman, omule! Inuman! Cât oi fi pe pământul ăsta să-ți fie foarte clar că totul este până la părinții și copilul meu, indiferent de micile noastre neînțelegeri. De la oameni ca tine mi se trag toate necazurile pe lumea asta. Mi-au năpădit bălăriile umane curtea părintească. Eu din punct de vedere pecuniar nu te-am căutat niciodată, tu m-ai exasperat două luni cu mesaje și telefoane. Ești obișnuit ca lumea să nu sufle în fața ta și să fii lăsat să arunci cu noroi în obrazul tuturor și nimeni să nu zică nimic, uite că eu zic că de la 01 ianuarie 2021 nu sunt 11 luni de când n-ai mai ținut nicio relație cu …partea a doua”, a mai spus aceasta.

Solista nu s-a oprit aici. „Ți-ai jignit colegi de scenă, Cornelia și Lupu Rednic, moderatori, Aurelian Preda, cu care ai filmat la Câmpina. L-ai jignit pe Radu Ile că preluat un cântec din repertoriul tău, fiindcă a vrut să fie o surpriză într-o emisiune tv. Mariei Tănase, lui Ion Dolănescu…etc le-a preluat toată suflarea pământului cântecele și nu s-a supărat nimeni. Ma întrebam de multe ori de ce această experiență în viața mea?! Acum știu: să las urme frumoase la plecarea mea din acesta lume. În mlaștini cresc nuferi frumoși, că tot urli peste tot că îmi fac reclamă pe numele tău. Să mai lămuresc un lucru: nu eu am fost cea care a vorbit despre boala ta în spațiul public, ci tu, în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”. Am fost împotriva acestui lucru, spunându-ți că va prelua toată presa acest subiect. Operația ta a fost la sfârșitul lui septembrie și știrea ai dat-o tu două luni mai târziu. Dacă nu ai subiecte cu care să apari la televizor, nu-ți fabrica motive pe suferința oamenilor. Să-ți fie rușine!”, a scris Nicoleta Voicu pe Facebook.

Gheorghe Turda a trecut la amenințări

„Mă rog la Dumnezeu să îi dea minte la cap. I-am făcut trei notificări să nu-mi mai folosească numele și dacă nu se potolește o dau în judecată. Păcat de ea. Am ajutat-o foarte mult, că nu știa nimeni cine e, și ia uite acum ce îmi face! Am încercat în vară o împăcare, dar, n-ai cu cine”, a spus artistul pentru Click!.