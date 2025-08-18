Scaunul de masă pentru copil – 4 detalii pe care să le analizezi

Pregătirea pentru etapa diversificării alimentației bebelușului este emoționantă și plină de provocări. Scaunul de masă pentru copil poate face diferența între mese plăcute și momente stresante. Această etapă nu trebuie să prindă familia nepregătită, astfel că este recomandat să vă puneți la curent cu detaliile cărora trebuie să le acordați atenție pentru a alege modelul potrivit.

Diversitatea de modele din magazine vă poate pune în încurcătură fiindcă nu veți ști ce să alegeți pentru bebelușul vostru. De aceea venim în sprijinul familiei cu o listă care cuprinde detaliile ce trebuie analizate pentru a lua cea mai bună decizie.

1. Siguranța pe care o oferă scaunul de masă pentru copil

Siguranța este cel mai important aspect pe care trebuie să îl verifice părinții atunci când aleg scaune de masă pentru bebeluși. La acest capitol există mai multe criterii care trebuie bifate cu succes. Primele sunt centurile de prindere ce trebuie să fie în cel puțin trei puncte pentru a evita alunecarea sau ridicarea bebelușului. Apoi este importantă și baza scaunului, adică să aibă picioare late, anti-alunecare și structură robustă. În cazul în care scaunul de masă pentru bebe are roți, neapărat familia trebuie să se asigure că are sistem de frânare. Încă un detaliu la care să fiți atenți sunt materialele din care este realizat scaunul. Specialiștii recomandă plastic fără BPA și vopsele pe bază de apă.

Confortul copilului în scaunul de masă

Alt criteriu ce trebuie analizat cu atenție înainte de a face o achiziție este confortul copilului în scaunul de masă. Dacă cel mic nu se simte bine în scaun întreaga etapă de diversificare va fi compromisă, fiindcă nu va avea răbdare să stea în scaun și nici să testeze cu poftă minunatele piureuri cu care este servit. Așadar, fiți atenți ca șezutul să fie ergonomic, adică să ofere sprijin corect pentru spate și postură dreaptă (esențială pentru înghițire sigură). Ajută mult un suport pentru picioare, de preferat reglabil pe înălțime, pentru stabilitate și prevenirea oboselii. De asemenea, nu trebuie neglijată nici prezența unor perne moi.

Compatibilitatea cu spațiul de care dispui

Ați găsit scaunul de masă perfect pentru prichindelul vostru, dar sunteți siguri că se potrivește în spațiul pe care îl aveți? V-ați gândit deja unde îl veți poziționa și cât loc va ocupa? Acesta este un detaliu care nu trebuie scăpat din vedere fiindcă vă va genera numeroase frustrări. Verificați bine dimensiunile scaunului de masă pentru copil și asigurați-vă că se încadrează fără probleme acolo unde plănuiți să îl puneți. Dacă aveți o bucătărie mică, alegeți un model pliabil. Citiți și care este greutatea scaunului deoarece aveți nevoie de un model ușor de mutat, dar suficient de greu pentru stabilitate.

Ușurința de curățare a scaunului de masă pentru copil

Una dintre greșelile pe care le fac părinții când cumpără scaunul de masă pentru bebe este că nu verifică dacă se curăță ușor. Luați în calcul că va trebui să îl curățați aproape după fiecare masă fiindcă bebelușul nu va mânca atent și grijuliu precum un adult care nu vrea să se murdărească. Aceasta va fi ultima grijă a prichindelului tău atunci când va băga mânuțele în bolul cu mâncare. Așadar, căutați detalii precum tavă detașabilă, zone ușor de accesat și huse care se pot desface și spăla ușor.

Dacă aveți posibilitatea să mergeți într-un magazin fizic, testați scaunul de masă pentru bebe înainte de a-l cumpăra. Puneți bebelușul în el, verificați stabilitatea, reglajele, dar și cât de ușor pot fi prinse centurile. Dacă durează mai mult de 30 de secunde să fie pregătit, probabil nu veți fi încântați să îl folosiți zilnic.

Foto: Unsplash.com

Sursa: Tabu.RO