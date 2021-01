Schimbare spectaculoasă pentru Deea Maxer! Ce mult a slăbit vedeta (FOTO)

Deea Maxer se bucură acum de silueta pe care a avut-o înainte de a deveni mămică. Vedeta s-a lăudat pe rețelele de socializare cu noua siluetă la care a muncit foarte mult. Aceasta a primit multe aprecieri din partea celor care îi urmăresc activitatea.

„Am stat mult să mă gândesc dacă să postez pozele astea sau nu. Ca să fii vulnerabil în public nu e simplu sau ușor!!! Mi-am dat seama că pozele “Înainte și după” de pe pagina lui (n.r. antrenorul) m-au făcut să imi doresc această transformare. M~au motivat! Mi~am zis : ce? Eu nu pot? Ba pot. Și m~am apucat. Primul pas a fost să ii scriu lui Dragoș pe pagină. Am stabilit să începem transformarea. Vorbesc la plural pentru că fără programul lui, fără planul alimentar si sportiv nu aș fi reușit.

Intr-o lună am slăbit 5 kg si 7 cm in talie. Celulita s~a diminuat considerabil, dorm mai bine, am mai multă energie iar planul alimentar e echilibrat. Pielea nu mai este flască iar mușchii sunt, evident, tonifiati. Am făcut sport ACASĂ zilnic sau 5 zile din 7. Nu mi-a fost foame niciodată. Este irelevant pentru tine numărul de kilograme pierdut de mine pentru că fiecare persoană are alt organism și alte arderi. Reacționăm diferit însă ce trebuie să reții este că se poate face totul acasă! Acum cu sărbătorile am călcat strâmb. Am mâncat în afara planului alimentar dat de Dragoș. Și imi asum.

Deea a lucrat intens la sală

Transformarea mea nu se incheie aici. Incep o nouă lună de plan alimentar si exerciții. Iar când planurile se vor termina o să am un nou stil de viata echilibrat si sănătos. Pentru întreținerea mea. Ideea este că daca vrei să faci ceva pentru tine, poți face acasă. Eu n-am început într o zi de luni, culmea, așa cum zicem toți : “Lasă că incep de luni, încep după sărbători, încep dupa Paște, lasă că încep în luna mai ca să mă pregătesc pentru vară”. Eu zic să începi acum. Pentru că e simplu, e mișto și nu e scump, apropo.

Satisfacția este imensă. Am pus pozele pentru a te motiva. Așa cum pe mine m~au motivat zecile de poze de pe pagina lui. Precizez că pozele sunt în stare pură, needitate. Chiar daca nu o sa scap de hate si comentarii. Erau pozele pe care i le trimiteam lui Dragoș. POZA era lucrarea de control la fiecare final de săptămână. Pe orizontala,pozele de pe primul rand sunt în ziua începerii programului. Al doilea rand de poze sunt fix dupa fix 4 săptămâni. Las aici rezultatele mele pentru a mă motiva chiar si pe mine să continui”, a scris ea pe Instagram.

Deea Maxer este la 30 de ani o femeie împlinită. Mamă a doi copii, Andreas (9 ani) și mezina familiei, Maysa (9 luni), soția lui Dinu Maxer (46 ani) este mamă full time, muncește, are grijă de casă, de copii, dar și de soț.