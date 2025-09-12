SCHIMBAREA OREI 2025: CÂND TRECEM LA ORA DE IARNĂ ȘI CUM PUTEM EVITA OBOSEALA?

O dată cu venirea toamnei, vremea se răcește, zilele se scurtează și ploaia începe să cadă frecvent, dar dacă există un punct culminant al acestui sezon, acesta este schimbarea orei. Trecerea la ora de iarnă este o tradiție care generează multă agitație în fiecare an.

Iată când vom trece la ora standard anul acesta!

Reamintim că schimbarea orei a fost introdusă în urma crizei petrolului din 1973-1974, cu scopul de a economisi energie. A fost apoi armonizată în întreaga Uniune Europeană în 1998. De atunci, trecerea la ora de iarnă a avut loc în ultima duminică din octombrie în toate statele membre. În timp ce în 2019, deputații europeni au votat pentru a pune capăt schimbării sezoniere a orei începând cu 2021, epidemia de Covid-19 a umbrit complet implementarea acestei măsuri, care nu mai este pe ordinea de zi astăzi.

Când trecem de la ora de vară la ora de iarnă, ne întoarcem cu o oră și câștigăm o oră de somn. Dar când vom schimba ceasurile anul acesta? Pentru 2025, schimbarea orei va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, ultimul weekend al lunii. Concret, ora 3 dimineața va deveni ora 2 dimineața.

Care sunt consecințele asupra sănătății ale schimbării orei?

Însă, deși trecerea la ora de iarnă vă permite să „câștigați” o oră de somn, aceasta vine și cu consecințe care vă pot afecta sănătatea. Perturbarea ceasului intern, lipsa luminii sau chiar dificultățile de a adormi, care sunt repercusiunile schimbării orei asupra sănătății? Într-adevăr, corpul uman este setat la un ritm circadian de 24 de ore, așa că schimbarea orei este probabil să îl dezechilibreze și să promoveze:

tulburări de somn, cum ar fi dificultăți de adormire sau insomnie;

tulburări de dispoziție și atenție;

o scădere a vigilenței și a capacității de muncă;

tulburări ale apetitului.

Potrivit Inserm, adaptarea organismului la această schimbare variază de la o persoană la alta și poate dura de la câteva zile la câteva luni. Printre cei mai expuși riscului de a experimenta efectele negative ale schimbării orei se numără copiii mici, adolescenții, vârstnicii, lucrătorii de noapte și persoanele care suferă deja de tulburări de somn.

Pentru a evita consecințele negative ale schimbării orei, experții recomandă pregătirea din timp. Pentru a face acest lucru, Sleep Foundation recomandă acordarea unei bune igiene a somnului în zilele premergătoare acesteia și schimbarea treptată a orei de culcare. Pentru a evita depresia sezonieră, experții recomandă, de asemenea, expunerea la lumina zilei dimineața pentru a reseta ceasul biologic. În plus, expunerea la lumina naturală promovează secreția de serotonină, un hormon care scade seara pentru a permite adormirea.

Sursa: Tabu.RO