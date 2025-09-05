SCORPIONS CÂNTĂ LA ROMEXPO, PE 11 SEPTEMBRIE

Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert de neratat, parte din turneul internațional aniversar „Coming Home”, dedicat celor 60 de ani de activitate muzicală. Evenimentul va avea loc pe 11 septembrie 2025, la Romexpo București!

Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive trupe de hard rock și heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume. Trupa a fost fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, iar alături de el, Klaus Meine (voce) a devenit vocea inconfundabilă a formației.

Printre hiturile ce au cucerit generații se numără „Rock You Like a Hurricane”, „Wind of Change”, „Still Loving You”, „Send Me an Angel” sau „No One Like You”. Concertul din București, organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment, face parte dintr-o serie de evenimente aniversare ce au inclus și un eveniment special în Las Vegas, intitulat „Coming Home to Las Vegas 60th Anniversary Residency”, la Planet Hollywood Resort & Casino, un show unic în orașul natal Hanovra, Germania, alături de Judas Priest, iar în curând în România!

Biletele sunt disponibile pe platformele oficiale: Entertix, Eventim și IaBilet, cu următoarele prețuri:

General Access: 366 lei

Golden Circle: 488 lei

Front Stage: 611 lei

Pentru concertul din România, legendara trupă Scorpions are câteva cerințe speciale:

să fie preluați de la aeroport în limuzine cu șoferi experimentați, vorbitori de limba engleză și cu escortă;

să fie cazați la un hotel de lux din centrul Capitalei,

să se bucure de o experiență gastronomică la un restaurant local după încheierea concertului.

În timpul concertului, membrii trupei au solicitat organizatorilor, D&D East Entertainment și Marcel Avram, un meniu variat, bazat pe mâncare sănătoasă și gustări bio.

Aceștia vor să bea apă de izvor în sticle de sticlă și să aibă gustări din fructe și legume bio, precum afine, avocado, curmale, miez de nucă, caju și arahide, cocos și iaurturi grecești. Trupa de muzică rock vrea veselă din porțelan și tacâmuri din argint.

