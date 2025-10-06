SEAN „DIDDY” COMBS ȘI-A AFLAT PEDEAPSA. CÂȚI ANI VA PETRECE DUPĂ GRATII

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la 50 de luni de închisoare (4 ani și două luni), într-un dosar cu acuzații de transport pentru prostituție.

Sentința, pronunțată de un judecător federal din New York, marchează cel mai sever moment din cariera tumultuoasă a artistului, acuzat că și-a folosit faima și influența pentru a exploata și abuza două foste partenere.

În fața instanței, „Diddy” și-a cerut iertare printre lacrimi, recunoscând că a fost „pierdut în exces și ego”.

Pe parcursul audierii, atmosfera din sala de judecată a fost una încărcată de emoții. Copiii lui Sean Combs, unii dintre ei plângând, au luat cuvântul pentru a pleda în favoarea tatălui lor, cerând judecătorului „o a doua șansă”. Fiul său, Quincy Brown, a declarat: „În fața dumneavoastră este un om schimbat. Tatăl meu s-a transformat, nu mai este cel de acum 15 ani”.

Fiica cea mică, Delila, în vârstă de 18 ani, a adăugat cu voce tremurată: „Nu putem suporta să ne creștem sora fără tată, așa cum am crescut și noi fără mamă. Vă rugăm să ne oferiți șansa să ne vindecăm familia”.

În tot acest timp, Sean Combs a ascultat în tăcere, uneori cu lacrimi în ochi, alteori ascunzându-și fața în mâini. A fost pentru prima dată de la începutul procesului când artistul a vorbit public, recunoscându-și greșelile.

„Faptele mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave. M-am pierdut în ego și în exces. Nu am pe nimeni altcineva de vină decât pe mine însumi”, a spus „Diddy”.

De partea acuzării, procurorii au insistat asupra gravității faptelor și a impactului devastator asupra victimelor. Christy Slavik, reprezentanta acuzării, a susținut că o pedeapsă mai blândă „ar fi echivalentă cu a-i permite inculpatului să scape nepedepsit după ani de violență domestică și abuz”.

Ea a amintit instanței de fotografiile prezentate în timpul procesului, care arătau urmele de violență asupra fostelor iubite ale lui Sean Combs, Cassie Ventura și o altă femeie identificată sub pseudonimul „Jane”.

„Nu a făcut-o pentru bani. Moneda lui era controlul. Acesta este un bărbat care va reprezenta un pericol la orice vârstă”, a spus Christy Slavik.

