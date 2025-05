Sebastian Dobrincu s-a despărțit din nou de Ioana Ignat. Primele declarații

Sebastian Dobrincu, în vârstă de 26 de ani, este din nou singur, după ce se împăcase cu Ioana Ignat, la scurt timp după despărțirea de Otniela Sandu.

Sebastian Dobrincu a declarat că el și Ioana au încheiat lucrurile, fiecare fiind cu viața lui și având libertatea de a-și găsi persoana potrivită. Întrebat dacă plănuiește vacanța cu Ioana, Sebastian a spus adevărul.

„Păi de ce să mă sincronizez cu programul Ioanei? Păi și de ce să plec cu Ioana, pentru că nu mai sunt împreună cu Ioana. Adică, n-ar fi ciudat?! Ioana o să plece cu prietenele ei, cu prietenii ei. Eu cu prietenii mei, cu prietenele mele. Fiecare cu viața lui.

Am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el.

Trebuie să mă coordonez cu prietenii, pentru că și prietenii mei sunt tare afurisiți și greu dau de ei. Toată ziua muncesc și ei și cu prima ocazie, când prind două-trei zile legate, Nisa. Vreau să ajung în Nisa. Am fost acum de curând și mi-a plăcut foarte mult și vreau să mă duc să mai zac câteva zile pe acolo”, a declarat Sebastian pentru Cancan.

În cadrul interviului, Sebastian Dobrincu a vorbit și despre proiectele sale.

„Am niște businessuri foarte interesante pe care le-am început în ultimul timp aici, în România. Unul dintre ele este un centru educațional adaptat la realitatea cotidiană. Tot ce înseamnă locuri de muncă și mediul profesional de după, pentru că mi se pare că școala a rămas cumva două decenii, ca și curriculum, ca și abordare pedagogică, în spate și e nevoie de un refresh, de o actualizare a metodelor de predare și a curriculumului actualizat cu meseriile actuale.

Pentru că oricum vine inteligența artificială și o să schimbe realitatea a tot ceea ce facem zilnic. E inevitabil. Deci, nu știu, pregătim o generație momentan de elevi pentru ceva incert și din perspectiva asta vreau să fac ceva. Vorbim de construitul unei școli de la zero, un centru educațional cu componentă sportivă, cu pregătire sportivă pe măsură și așa mai departe. Urmează. E de durată, dar și în educație, roadele le culegi de-a lungul deceniilor, nu neapărat 2-3 ani”, a declarat Sebastian Dobrincu.

Sursa: Tabu.RO