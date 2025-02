Sebastian Stan, nouă declarație emoționantă despre România, la Premiile BAFTA 2025

Sebastian Stan și-a reafirmat legătura profundă cu România în cadrul Premiilor BAFTA 2025, unde a vorbit despre influența pe care țara natală a avut-o asupra lui.

Aflat în plină ascensiune la Hollywood, Sebastian Stan nu uită niciodată de unde a plecat. La Premiile BAFTA 2025, actorul a fost întrebat pe covorul roșu despre originile sale, iar răspunsul său a fost sincer și emoționant.

„Chiar dacă am plecat de acolo, România rămâne o parte importantă din ceea ce am devenit. M-a modelat în multe privințe, de care am fost conștient, însă, mult mai târziu. Mai ales faptul că am crescut într-un sistem (comunist) în care oamenii erau oprimați și teama era factorul conducător”, a declarat starul.

Sebastian Stan s-a născut în Constanța, România, și a emigrat în Statele Unite la vârsta de 12 ani, dar nu și-a renegat niciodată rădăcinile. De-a lungul carierei sale, el a vorbit în repetate rânduri despre copilăria petrecută în România și despre impactul acestei experiențe asupra lui, atât ca om, cât și ca artist.

Sebastian Stan continuă să-și consolideze poziția în industria filmului, demonstrând nu doar un talent remarcabil, ci și o profundă legătură cu rădăcinile sale românești. Indiferent de succesul pe care îl atinge, el nu uită niciodată lecțiile copilăriei și influența pe care România a avut-o asupra sa.

Sursa: Tabu.RO