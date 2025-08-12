SEBASTIAN STAN, ROLUL PRINCIPAL ÎNTR-UN FILM REGIZAT DE RADU JUDE

Sebastian Stan va interpreta rolul principal într-un film semnat de Radu Jude. Regizorul a făcut primele declarații despre proiectul cu actorul american de origine română.

În cadrul unui interviu acordat publicației Cultura la dubă, regizorul Radu Jude a vorbit despre viitorul său film în care Sebastian Stan va juca rolul principal.

„Așa că urmează să fac și un Frankenstein în România, cu Sebastian Stan, care m-a invitat să lucrăm împreună. Sebastian m-a contactat acum ceva vreme, mi-a spus că i-ar plăcea să colaborăm, dar nu aveam nicio idee. În cele din urmă, m-am gîndit, în timp ce lucram la sunetul de la Dracula, că aș putea să-i propun un film care să plece de la realitatea închisorilor CIA de pe teritoriul României, de acum 20 de ani, și să combinăm ideile astea cu un alt mit cinematografic, cel al monstrului din Frankenstein. Sebastian a zis da, așa că m-am apucat de scenariu, dar va mai dura ceva.”

În continuare, Radu Jude a avut cuvinte de laudă la adresa actorului Sebastian Stan.

„Pentru că îl apreciez foarte mult, e un actor grozav și pare un tip foarte curios, așa că am zis: why not?”

Radu Jude este un regizor român care nu se ferește ca în filmele sale să abordeze subiecte incomode, delicate, dar și să aducă o critică evidentă societății adesea nedrepte în care trăim. Pentru filmul Aferim! din 2015 a obținut Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. În 2021 a fost răsplătit cu Ursul de Aur pentru Babardeală cu bucluc sau porno balamuc. Anul acesta, a câștigat din nou Ursul de Argint pentru scenariul filmului Kontinental 25. Cel mai nou film semnat de el, Dracula, a fost inclus în selecția Festivalului Internațional de Film de la Locarno, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Europa, pentru premiera sa mondială.

Sursa: Tabu.RO