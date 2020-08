Kelly Osbourne a povestit sincer cum a pierdut în greutate, deși nu a putut face asta fără dietă și exerciții fizice.

Cântăreața a reușit să piardă aproape 40 de kilograme și să se transforme radical: a fost la dietă, a făcut mult sport, a avut o intervenție chirurgicală la stomac, iar chipul i s-a schimbat după tratamentul articulației temporomandibulare.

„Am avut probleme cu articulația temporomandibulară și am primit injecții în maxilar, ceea ce a făcut ca partea inferioară a feței să pară mai mică. Toată lumea a observat imediat acest lucru și a început să spună că am slăbit. Maxilarul mi-a schimbat radical chipul”, a spus Kelly în timpul unei emisiuni.

Fiica lui Ozzy Osborne a mai spus că face sport de doi ani. Cu toate acestea, recunoaște ea, și-a făcut o gastrectomie cu mânecă, o procedură chirurgicală de pierdere în greutate în care stomacul este redus la aproximativ 15% din dimensiunea sa inițială, prin îndepărtarea chirurgicală a unei porțiuni mari a stomacului de-a lungul curburii mai mari. Rezultatul este o structură asemănătoare unui manșon sau tub. Procedura reduce permanent dimensiunea stomacului, deși ar putea exista o oarecare dilatare a stomacului mai târziu în viață. Procedura se efectuează în general laparoscopic și este ireversibilă.

„Nu-mi pasă ce spun ei. Am făcut-o și sunt mândră de asta. Am suferit gastrectomie: acest lucru schimbă forma stomacului. Am făcut-o acum aproape doi ani (…) este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată”, spune Kelly. Dar ea a avertizat că acesta este un pas serios și un proces foarte lung.