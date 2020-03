Secretul Ramonei Bădescu după ce a devenit mamă la 50 de ani!

Actrița și cântăreața româncă trăieşte de ceva timp în Italia, acolo unde și-a găsit de ceva timp şi jumătatea. Bărbatul cu care are o relaţie a făcut-o mamă anul trecut, la 51 de ani, când vedeta a adus pe lume un băieţel. Ramona Bădescu a născut în luna octombrie a anului trecut și de atunci își ține secret atât iubitul cât și copilul și momentan nu face niciun pas fără că partenerul să-și dea acordul. Şi nici nu oferă presei fotografii cu “bărbaţii” din viaţa ei Fermecătoarea româncă a surprins pe toată lumea când a anunţat printr-un pictorial în paginile unei reviste că este însărcinată şi aşteaptă un băieţel. Mai mult, Ramona Bădescu a povestit că are un iubit iar cei doi s-au cunoscut la un eveniment monden. La aproape 9 luni, înainte să nască, Ramona povestea şi despre schimbarea din viaţa ei.

“Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat de la început că totul va decurge perfect. Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură”, povestea vedeta într-un interviu înainte de a naşte. Anul trecut, la 50 de ani, frumoasa actriță, care locuiește de ani buni în Italia, se pregătea pentru procedura de fertilizare in vitro, când medicii i-au dat vestea minunată. Era deja însărcinată în câteva săptămâni, cu un băiețel şi nu a mai trebuit să facă tratamente în plus. S-ar parea că tatăl copilului ei este foarte influent în oraşul în care locuieşte, fiind foarte cunoscut şi bogat. Tocmai de aceea românca noastră nu-i iese bărbatului din cuvând şi nu face nimic din ce acesta nu vrea. Iubitul Ramonei nu vrea să apară în presă fotografii cu copilul sau cu el şi nici ca iubita sa să duca copilul în ţara de origine a Ramonei. Pentru că vedeta îşi respectă partenerul, nu face nicio mişcare greşită, care ar duce-o în pragul desprţirii. Probabil că partenerul ei este cel care întreţine casa, căci se ştie că actriţa şi cântăreaţa româncă nu a mai avut niciun proiect împreună. Trebuie să menţionăm că Ramona şi-a revenit repede la silueta de dinainte de naştere şi acum este într-o formă de invidiat la frumoasa vârstă de 51 de ani.