Selly și iubita lui, experiențe incredibile în Dubai

Andrei Șelaru sau Selly, așa cum îl știu milioane de adolescenți, a petrecut câteva zile de senzație în Dubai, alături de iubita sa Smaranda. Cei doi au fost încântați de locurile prin care au trecut și mai ales că s-au dat cu tiroliana de la etajul 44 în doar câteva secunde.

Cei doi îndrăgostiți au ajuns în deșert și au urcat în cea mai înaltă clădire, de unde au avut o super priveliște. Selly și iubita lui au avut parte de o vacanță de vis.

“Mă așteptam să fie așa cum am văzut pe internet, dar evident că în realitate e de 10 ori mai intens. E o experiență senzațională pe care o recomand tuturor, poate fi și un oraș accesibil. Există opțiuni și pentru clasa de mijloc, pentru oamenii cu venituri medii, să meargă și să viziteze, să vadă ce înseamnă cu adevărat Dubai-ul”, a povestit el. Selly a avut parte de adrenalină la maxim pe XLine, deși nu este fan al înălțimilor Selly și-a învins fricile și alături de iubita lui au trăit una dintre cele mai senzaționale experiențe din Dubai: s-au dat în cea mai lungă tiroliană urbană din lume. Astfel, de la o înălțime de 44 de etaje, cu o viteză de 80 de km. la oră, Selly a “zburat” deasupra Dubai, peste Dubai Marina, în 45 de secunde.

“De departe, cea mai extremă experiență pe care am trăit-o în Dubai a fost cea cu tiroliana. A fost înfricoșător și, în același timp, o experiență unică pe care nu cred că ai unde să o trăiești altundeva în lume. E ceva ce nu am trăit. A fost probabil a două cea mai șocantă experiență din viața mea după saltul cu parașuta, dar cu siguranță mi-a plăcut mai mult decât saltul cu parașuta. A fost mult mai plăcută. Smără era moartă de frică înainte să sară. După ce a sărit, frică i-a trecut. Frică la mine a mai persistat câteva secunde, mi-a mai fost frică încă 5 secunde după ce am sărit… De fapt, de ce să mint? Mi-a fost frică tot drumul, dar s-a mai diminuat pe parcurs”, a mai spus în încheiere Selly care a făcut și un vlog cu zborul sau cu tiroliana pe care îl puteți vedea în continuare.\