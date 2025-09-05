Tabu
ȘERBAN HUIDU, REACȚIE DURĂ DUPĂ FINALA INSULA IUBIRII. I-A LUAT LA ROST ȘI PE FANII EMISIUNII

by Andreea Damian
Zilele trecute, a avut loc finala de la Insula Iubirii, iar Șerban Huidu nu s-a putut abține să nu comenteze despre concurenții și ispitele sezonului. Potrivit jurnalistului, emisiunea a fost formată dintr-o „ceată de impotenți să joace rolurile negative”.

Printre altele, prezentatorul nu a putut trece cu vederea fațetele dentare ale participanților sezonului 9 Insula Iubirii, precizând că arată nenatural.

„Am auzit că a fost finala de la Temptation Island – Insula Iubirii și am zis să fac ultimele precizări. Am văzut pe sărite 2 ediții, înainte și după ce m-am întors din vacanță.

Rezumat: Se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glanda multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeur-iști ce formează publicul numeros.

În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. Că e mare modă acum. Toate sunt alb A0, complet nenatural, dar observabil. Că doar nu dai bani pe fațete să nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi: veți fi dependenți toată viața de stomatolog.

Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. Să vă luați o proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, este mesajul scris de Șerban Huidu, pe Facebook.

Sursa: Tabu.RO

