SERENA WILLIAMS, TRANSFORMARE SPECTACULOASĂ, DUPĂ CE A SLĂBIT! CUM ARATĂ ÎN COSTUM DE BAIE

La vârsta de 43 de ani, fosta jucătoare de tenis Serena Williams a decis să încerce un medicament GLP-1 pentru a-și gestiona greutatea. Rezultatele au fost remarcabile, sportiva pierzând peste 14 kilograme.

„Mă simt minunat”, a declarat ea pentru revista People. „Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mental”.

Serena Williams a explicat că lupta sa cu greutatea a început după nașterea primei sale fiice, Alexis Olympia, în 2017. În ciuda eforturilor intense de antrenament și a unei diete sănătoase, ea nu reușea să ajungă la greutatea dorită.

„Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent de ce făceam, indiferent cât de mult mă antrenam”, a mărturisit ea. Această situație a fost frustrantă pentru campioana care era obișnuită să obțină rezultate prin muncă asiduă.

După nașterea celei de-a doua fiice, Adira River, în august 2023, Serema Williams a decis să încerce ceva diferit. Ea s-a adresat companiei Ro pentru suport suplimentar cu un tratament GLP-1. „Am făcut multă cercetare în acest sens. M-am întrebat: «Este asta o scurtătură? Care sunt beneficiile? Care nu sunt beneficiile?». Am vrut cu adevărat să aprofundez înainte de a o face”, a explicat ea.

Serena Williams a început injecțiile săptămânale la aproximativ șase luni după nașterea Adirei, când a încetat alăptarea, la începutul anului 2024. Rezultatele au fost impresionante. „Am pierdut peste 14 kilograme folosind GLP-1 și am fost foarte entuziasmată de această pierdere în greutate”, a spus ea. Williams a remarcat îmbunătățiri semnificative în mobilitate și energie.

Ca ambasadoare a pacienților celebri pentru Ro, Williams consideră important să-și împărtășească experiența public. Ea subliniază că GLP-1 a ajutat-o să îmbunătățească tot ceea ce făcea deja – mâncat sănătos și antrenament. „Cred că este important ca toată lumea să audă povestea mea. Și simt că sunt mulți oameni care se pot raporta la ea”, a adăugat ea. În ciuda pierderii recente în greutate, Williams subliniază că încrederea în sine și dragostea de sine au rămas neschimbate.

Ea promovează o atitudine pozitivă față de corp, indiferent de mărime. „Pierderea în greutate nu ar trebui să-ți schimbe niciodată imaginea de sine”, spune ea. „Femeile se confruntă adesea cu judecăți despre corpurile lor la orice dimensiune, și nu sunt străină de asta. Așa că cred că ar trebui să te iubești la orice mărime și în orice aspect”.

„Mă uitam la poze, fie că eram mai slabă sau mai grasă, și în acel moment mă simțeam atât de încrezătoare. Și arătam și grozav. Deci cred că este atât de important să iubești cine ești”, a mai adăugat ea. În prezent, Williams continuă să folosească medicamentul GLP-1 după cum este necesar. Ea se antrenează pentru un semimaraton și promite să continue să posteze selfie-uri la sală, pe care o numește „locul meu preferat”. Chiar și în costumul de baie s-a afișat în repetate rânduri, primind multe aprecieri de la fani.

Sursa: Tabu.RO