Sex: sunt kilogramele noastre o povară pentru el?

Suntem nemiloase cu noi înșine și ne criticăm adesea din cauza formelor noastre care, de-a lungul anilor, au ajuns să ne modifice silueta. Dar partenerul urăște atât de mult kilogramele în plus? Aflați răspunsul din acest articol.

Convinse că trebuie să le topim, atacăm kilogramele în plus cu regimuri drastice. Desigur, este important să avem grijă de sănătate și să nu fim supraponderali. Dar nu cerem oare prea mult? Dacă am fi mai slabi, am fi mai fericite și partenerul la rândul lui? Pentru a răspunde la aceste întrebări, experții sfătuiesc femeile să se pună două minute în locul lor: poate este pur și simplu liniștit de kilogramele noastre. El îmbătrânește, noi îmbătrânim, cel puțin fără gelozie!

„Schimbările corporale asociate vârstei, fără o dramă, nu sunt întotdeauna ușor de acceptat”, subliniază Valerie Shoemaker, terapeut sexual, potrivit Femme Actuelle. „Trebuie să reușim să renunțăm la cerințele (adesea disproporționate) pe care le avem față de noi înșine și față de celălalt. Trăind această experiență împreună nu este doar reconfortant, ci ne poate aduce și mai aproape: un alt lucru prin care vom fi reușit să trecem împreună mână în mână.”

Este, de asemenea, foarte posibil ca iubitul sau soțul să trateze acele kilograme în plus cu tandrețe, ca semne tangibile ale longevității iubirii. Deci, să nu cădem într-o atitudine absolutistă, încercând să ne ștergem formele, precum și ridurile. Acest radicalism ne-ar determina să negăm o parte întreagă din noi înșine și din istoria noastră. Și apoi, partenerul poate să nu fie împotriva kilogramelor în plus când vine vorba de îmbrățișări.

Cu siguranță, un corp subțire este estetic … dar nu neapărat foarte confortabil. „Dacă, la 30 de ani, slăbiciunea este făcută din carne și mușchi, poate deveni mai ciolănoasă după vârsta de 60 de ani. În timp ce curbele – și chiar o anumită moliciune, îndrăznim să o spunem! – sunt flexibile și elastice sub mâna cărora le mângâie.”, spune Valérie Cordonnier.

Nu este imposibil ca și el să aibă niște kilograme în plus. Sau să le placă celulita de pe picioarele tale. La fel ca pictorii sau sculptorii de altădată, care își afișau înclinația pentru femei cu curbe generoase, departe de fotografiile retușate ale corpurilor feminine din revistele de astăzi. „Cu neregulile, golurile și umflăturile sale, prin urmare, imperfecțiunile sale, celulita face corpul feminin mai accesibil – și, prin urmare, o promisiune de plăcere”, observă terapeutul sexual. Deci, să ne dăm seama că kilogramele noastre pot fi, de asemenea, sexy. Și să începem (în sfârșit!) să facem să dispară această obsesie pentru greutate.