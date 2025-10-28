SFATURI PENTRU O TOAMNĂ SĂNĂTOASĂ

Prin păstrarea obiceiurilor sănătoase putem susține sistemul imunitar astfel încât să facem față cu brio virozelor și gripei, caracteristice anotimpurilor reci.

Cele mai importante sfaturi:

1. Consumați fructe și legume de sezon – Toamna este unul dintre anotimpurile cele mai bogate în fructe și legume, iar piețele abundă de produse proaspete. Încercați să includeți cât mai multe dintre acestea în regimul alimentar astfel încât să vă asigurați în mod natural vitaminele și mineralele necesare.

2. Hidratarea corectă – În timpul verii este mult mai ușor să consumăm cantități mai mari de apă, petrecem mult timp afară, iar căldura ne determină să bem apă mult mai des. În schimb, atunci când vremea se răcește tindem să bem mai multă cafea sau sucuri și neglijăm apa. Este important să monitorizăm consumul de apă astfel încât sa fim corect hidratați. Pe timpul zilei putem să păstram o sticlă de apă la îndemână astfel încât să nu uităm să bem. Totodată atunci când vremea se răcește putem consuma și ceaiuri de plante.

3. Vitamina D – Pe timpul verii ne expunem constant la soare, iar astfel nivelul de vitamina D este ridicat, dar cu cât se răcește vremea și nivelul de vitamina D scade. Vitamina D este foarte importantă deoarece ajută la absorpția calciului în organism, întărirea imunității și menținerea funcției neuromusculare. De aceea este important să ne consultăm cu un specialist pentru a determina doza corectă de suplimente de vitamina D care ne este necesară.

4. Controlul medical anual – Dacă nu ați ajuns încă sa faceți setul anual de analize, acum este momentul potrivit. Este important să ne evaluăm starea de sănătate astfel încât să prevenim afecțiuni care pot fi evitate sau tratate ușor dacă le depistăm la timp. Consultați un medic specialist pentru a decide împreună ce investigații vă sunt necesare și discutați despre orice semne sau simptome care vă deranjează.

5. Somnul – Odihna este esențiala pentru un stil de viață sănătos; nu este un lux, este o necesitate. Lipsa odihnei ne poate slăbi sistemul imunitar și poate crește riscul de a dezvolta boli precum diabetul, bolile cardiace, obezitate sau chiar depresie. Un adult ar trebui să încerce să respecte cele 7-9 ore de somn pe noapte oricând este posibil. Pentru un somn sănătos este indicat să încercăm să ne stabilim o oră de culcare constantă, să evităm folosirea dispozitivelor electronice cu o oră înainte de culcare și să limităm consumul produselor cu cofeină în timpul serii.

6. Igiena corectă a mâinilor – Prin spălarea corectă și dezinfectarea mâinilor pe parcursul zilei putem să ne protejăm mai bine de răceală, gripă și Covid-19. Acum este momentul să ne reamintim aceste bune practici și să le reamintim și copiilor că acest gest simplu îi poate ajuta să nu se îmbolnăvească.

7. Vaccinarea anti gripală – În general gripa începe să se manifeste în luna octombrie. Este important să ne informăm din timp în ce condiții ne putem imuniza cu vaccinul antigripal și să vorbim cu medicul de familie dacă avem întrebări. Prin vaccinarea antigripală ne protejăm pe noi, dar și pe cei care fac parte din grupele de populație la risc (persoanele cu vârsta peste 65 de ani, copiii cu vârsta între 6 luni şi 5 ani, gravidele şi bolnavii cronici cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 de ani).

8. Activitatea fizică – Mișcarea este extrem de importantă atât pentru sănătate cât și pentru starea noastră de bine. Deși toamna și iarna nu putem face permanent sport în aer liber, ne putem îmbogăți programul de exerciții fizice cu noi activități care pot fi chiar mai relaxante și amuzante. Spre exemplu, putem încerca yoga, pilates sau chiar un curs de dans. Indiferent de activitatea fizică pe care o alegem este important să fim constanți și să nu renunțăm doar pentru că temperatura de afară scade. Tonifierea musculaturii ne ajută să ne corectăm postura și să prevenim afecțiuni ale coloanei vertebrale.

Respectarea acestor sfaturi simple ne poate ajuta să fim în cea mai bună formă în această toamnă, sănătatea și starea noastră generală trebuie să reprezinte o prioritate. Prin urmarea unei diete echilibrate, activitate fizică constantă și respectarea regulilor generale de igienă putem păstra sănătatea noastră și a familiei noastre la adăpost.

Sursa: Tabu.RO