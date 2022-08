Shakira a fost deja înlocuită! Gerard Pique, relație cu o studentă de 23 de ani

Shakira a fost rapid înlocuită de fostul ei partener de viață, după despărțirea răsunătoare din luna iunie.

Potrivit The Sun, jucătorul Barcelonei Gerard Pique și-a găsit deja o nouă iubită după despărțirea de Shakira. Potrivit tabloidului, Piqué, în vârstă de 35 de ani, se întâlnește cu o studentă, în vârstă de 23 de ani, care lucrează la agenția sa de evenimente Kosmos.

Clara Chia Marti studiază relații publice și se crede că l-a cunoscut pe Piqué în timp ce lucra la organizarea de evenimente. Surse apropiate cuplului spun că se întâlnesc de câteva luni. Acest lucru ridică semne de întrebare dacă dragostea lor a început înainte ca Piqué să se despartă de Shakira.

Prietenii lui l-au ajutat să păstreze secretă aventura, iar conturile de socializare ale Clarei au fost șterse, astfel încât oamenii să nu-i găsească fotografiile.

Vedetele înseși nu vorbesc despre motivele despărțirii, dar, potrivit presei spaniole, relația s-a rupt din cauza trădării fotbalistului. S-a raportat că Gerard ar fi fost chiar prins în pat cu o altă femeie.

În iunie, Pique a fost deja surprins în compania unei noi iubite, dar nu se știe dacă a fost Clara.

Shakira și Pique s-au întâlnit în 2010 pe platoul videoclipului pentru melodia ei Waka Waka, lansată pentru Cupa Mondială din acel an. Cuplul are doi fii. De curând s-a scris că fotbalistul este gata să cedeze și să permită rezidența permanentă a copiilor în Statele Unite cu Shakira – pentru 400 de mii de euro și cinci zboruri la clasa întâi pe an. Cântăreața în vârstă de 45 de ani riscă în prezent și o pedeapsă cu închisoarea într-un proces de evaziune fiscală. Procurorii spanioli au cerut opt ​​ani de închisoare pentru ea.