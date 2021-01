Chrissy Teigen a vorbit despre faptul că este singura celebritate pe care președintele Joe Biden o urmărește pe Twitter după ani de zile în care a fost blocată de fostul președinte american Donald Trump.

Contul oficial al președintelui american @POTUS de pe Twitter urmărește în prezent doar 12 persoane. Aproape toți sunt asistenți la Casa Albă și membri ai personalului, în afară de vicepreședintele Kamala Harris, soția lui Biden, Jill, și fotomodelul Chrissy Teigen.

Miercuri, după inaugurarea lui Joe Biden, o persoană a postat pe Twitter o captură de ecran a conturilor, urmată de @POTUS, etichetându-o pe Teigen, care a redistribuit captura de ecran alături de un mesaj.

Modelul de 35 de ani a adăugat într-un tweet: „Oh, Doamne, pot vedea în sfârșit tweet-urile președintelui și probabil că nu vor fi dezlănțuite”. Acesta vine după ce Chrissy i-a scris lui Biden, direct pe Twitter înainte de învestire, cerându-i să o urmărească.

„Bună ziua @joebiden, am fost blocată de președinte acum patru ani, pot primi un follow plz”, a scris ea pe Twitter.

Donald Trump a blocat-o pe soția lui John Legend pe Twitter în 2017 după ce a scris „lol, nimeni nu te place”.

„După 9 ani de ură pe Donald J Trump”, a scris aceasta pe Twitter, alături de o imagine a unui mesaj care arăta că a fost blocată.

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him “lol no one likes you” was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp

Preşedintele american Joe Biden a postat miercuri pe contul de Twitter @POTUS primul mesaj de după ceremonia de învestitură, relatează CNN.

Primul mesaj postat de noul preşedinte a fost: “Nu e timp de pierdut când vine vorba să răspundem crizei cu care ne confruntăm”. “De aceea astăzi mă îndrept spre Biroul oval pentru a trece imediat la muncă şi a livra o acţiune curajoasă şi ajutoare imediate pentru familiile americane”, se mai menţionează în acest mesaj.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.