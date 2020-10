Smiley, dezvăluire neașteptată: „Am scris acest cântec cu gândul la Iubita Mea” (VIDEO)

View this post on Instagram

☀️buna dimineata! #nevedemnoi este pe locul 13 in topul celor mai ascultate piese din lume in acest moment. Multumesc tuturor Romanilor 🇹🇩 care duc muzica noastra mai departe in toata lumea. Multumiri si celor din Austria, Marea Britanie, Germania, Italia sau Spania 🙏🏻 @delia Ne vedem Noi in linkul din BIO