Smiley s-a autoizolat la domiciliu după călătoria în America

După cum se știe Smiley alias Tiberiu Andreea Maria și echipa lui de la casă de producție au fost plecați în Statele Unite ale Americii pentru a face muzică împreună cu colegii de acolo care au fost și ei în țară. Iată că acum solistul și echipa lui s-au întors în plină epidemie de Corina Virus și s-au izolată acasă.

Smiley și colegii lui s-au întors din America subit după ce au auzit că președintele Trump va închide aeroporturile. “Bună dimineață! Bine v-am regăsit! De azi sunt în autoizolare împreună cu Șerban și Lucian, colegii mei de la HaHaHa. va țîn la curent pe canalul meu de YT. Abonați-va și poate aruncați o privire și pe clipul meu nou”, a scris solistul prezentator pe pagină lui de socializare.

Apoi a făcut un live în care a povestit că s-au hotărât după o luna și junatate să revină in țară după ce au văzut că e groasă cu Corona Virus. “Eu și Șerban ne-am întors, nu ne-a întrebat nimeni nimic la eroport, erau scanere de căldură pe aeroport. Eu și Șerban ne-am închis acasă la mine acasă, mai ales că el are un copil mic acasă și să nu îi dea virusul dacă îl are. Cred că cel mai bine este să stăm liniștiți și să stăm acasă, să citim o carte, să vedem un film și să vorbim cu prietenii”, a povestit Smiley într-un live pe pagină lui de socializare. “Spălați-vă pe mâini și izolați-vă acasă cei care vin din străinătate”, a mai spus Smiley.