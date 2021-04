Şocant! Ce fac acum reprezentanţii României la Eurovision 2017

Alex Florea şi Ilinca Băcilă au devenit cunoscuţi după ce au participat la concursuri de talente ca Vocea României şi X Factor. Apoi au urmat actoria şi au lansat piese noi.

Cei doi au reprezentat România la Eurovision, din 2017,cu melodia “Yodel It”. Pandemia i-a afectat drastic, astfel că au fost nevoiţi să se reorienteze.

După ce a jucat în câteva piese de teatru, Alex a decis să plece în Germania cu părinţii, acolo unde şi munceşte în domeniul construcţiilor. „Momentan sunt în Germania şi lucrez pentru tata, mai învăţ o meserie. Lucrez în construcţii, sunt faianţar, am învăţat să pun faianţă. Am venit iniţial doar pentru două luni, să-l ajut, după care planul era să plec în Anglia să fac muzică. Doar că planurile s-au schimbat şi e posibil să rămân aici definitiv”, a spus Alex Florea pentru Click!.

La rândul ei, Ilinca Băcilă e studentă în ultimul an la actorie şi tocmai s-a angajat ca profesoară la şcoala de muzică a lui Marius Gheorghiu. Însă îşi doreşte să plece în UK.

„Eu nu sunt pentru România, am primit multe propuneri, dar eram ocupată cu şcoala. Acum sunt deschisă ofertelor şi cred că o să plec! Am avut un job, primul şi sper singurul din viaţa mea, timp de 8-9 luni. Pentru că nu aveam venit de nicăieri. Am prezentat în limba engleză pe un site de jocuri de noroc. Aveam scurte emisiuni în limba engleză pentru străini care intrau să se joace online, un fel de introduceri. Eu prezentăm un fel de roata norocului, vrei să fii milionar, marele zid în limba engleză. Am simţit cu adevărat ce înseamnă să nu poţi să faci ce-ţi place, să fii nevoit să lucrezi într-un alt domeniu ca să-ţi câştigi pâinea, să simţi în fiecare zi când te duci la muncă că pierzi ceva din tine, efectiv. Era programul încărcat, făceam un lucru care nu mă pasiona deloc. Adică puteam să cânt din când în când, mai făceam o glumă, dar nu se compară cu adevărat cu a fi eu pe scenă, era un lucru care mă consuma. Cred că tocmai lucrul ăsta m-a făcut să-mi dau seama că nu vreau să renunţ la muzică oricât ar dura pandemia asta”, a spus Ilinca Băncilă.