Solista Anda Adam crede că a găsit secretul frumuseții!

Îndrăgita solistă care se află pe piața muzicală de peste 20 de ani ne-a povestit care credea ea că este secretul frumuseții și ce face pentru a se menține în formă. Anda Adam (39 de ani) are în continuare o carieră muzicală in ascensiune și o familie frumoasă, reușind să le îmbine cu succes. “Dacă mama ta te a născut frumoasă atunci asta e secretul. Dacă geneticul tău este așa, cred că acesta este răspunsul la intrebare. Rămâi așa. Merg la sala dar astea sunt lucruri care fac parte din modul meu de viață de zi cu zi. Dar sportul nu are legătură cu frumusețea. Eu cred că frumusețea se transmite de la părinți și geneticul contează foarte tare. Restul le faci doar de întreținere sau de constată tocmai că să te menții pe o perioada mai îndelungată așa cum te au făcut părinții tăi. De când o am pe fiica mea Evelin îmi rezerv pentru mine foarte puțin timp. Aproape uneori de loc. Pe mine mă las ultima și dacă mai e timp și pentru mine poate mai fac ceva și pentru mine. Prioritar este copilul. Dar atunci când am timp merg la sală, îmi fac unghiile, pentru că am o obsesie cu unghiile melle. Îmi aranjez părul pentru că sunt femeie, artist, trebuie să îl îngrijesc. Trebuie să arăt mereu impecabil in public si acasă”, a povestit Anda Adam în exclusivitate pentru Tabu.