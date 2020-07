Solista Carmen Rădulescu a devenit bunică la 56 de ani

Sărbătoare mare în familia interpretei de șlagăre Carmen Rădulescu (56 de ani), cunoscută mai mult din perioada comunismului. Solista a publicat zilele trecute un mesaj pe pagina de socializare în care își anunță prietenii virtuali că fiul ei, Sorin, a devenit tată și că Andreea, nora ei, a născut.

Interpreta unor șlagăre precum “Fericirea are ochii tăi” sau “Nu știu”, Carmen Rădulescu a publicat un mesaj pe facebook în care a povestit că a devenit bunică. “Bucurie fără margini, fericire și împlinire… strig și dau de veste… să se-audă peste mări și țări…am devenit bunicuțăăă! Eram pregătită sufletește pentru acest minunat eveniment, dar când am primit vestea că a venit pe lume primul nepoțel… s-a oprit timpul în loc…am plâns, am râs… și iar am plâns… de fericire! Toate florile din lume… pentru copii mei frumoși și

buni * Andreea și Sorin * și… BINE AI VENIT PE LUME, micuțule Vladimir! Fii Binecuvântat, o viață frumoasă îți doresc, să fii sănătos și voios, să crești maaare și frumos! Doamne… câtă bucurie și fericire… mi-ai dăruit ! Îți mulțumesc mult, din tot sufletul! Să vă trăiascăăăă, dragii mamei… să vă aducă numai bucurii! Prieteni dragi, v-am împărtășit vestea cea mare… pentru că știu… și am simțit… că ați fost mereu alături de mine…cu gânduri bune! Vă îmbrățișez cu toată inima! Vă mulțumesc”, a scris Carmen Rădulescu pe pagina de facebook.