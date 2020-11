Sophia Loren revine pe ecrane și distruge mitul sex-simbolului

Există un motiv clar pentru a viziona The Life Ahead: Sophia Loren, în vârstă de 86 de ani, joacă în acest film, în limba italiană, regizat de fiul ei, Edoardo Ponti.

Filmul are premiera pe Netflix, care visează cu siguranță la o nominalizare la Oscar pentru o actriță laureată deja de două ori înainte: pentru La ciociara în 1961 și pentru întreaga carieră în 1991. Superba Sophia Loren revine astfel în cinemtografie după o absență mai mare de 10 ani.

„Ma bucură foarte mult să lucrez cu fiul meu, ador să colaborez cu el. Avem un suflet comun”, a spus actrița într-un colocviu care a urmat prezentării online a filmului The Life Ahead, ce va fi lansat oficial pe Netflix în data de 13 noiembrie.

Edoardo Ponti și scriitorul Ugo Chiti au adaptat filmul din romanul lui Romain Gary The Life Before Us, care a fost transformat anterior în filmul din 1977 Madame Rosa. Aici Sophia Loren o interpretează pe Madame Rosa, o supraviețuitoare a Holocaustului care îi ia pe copiii prostituatelor din orașul italian Bari. Ea devine o influență semnificativă asupra unui tânăr orfan senegalez, Momo (interpretat de Ibrahima Gueye), care se mută temporar cu ea. Băiatul vinde droguri pentru un dealer local și are nevoie disperată de câteva influențe pozitive în viața sa, oricât de mult i-ar putea rezista.

Ibrahima Gueye și Sophia Loren în The Life Ahead

Sophia Loren a explicat că mama sa a fost o mare sursă de inspirație pentru interpretarea sa din filmul The Life Ahead, o dramă despre o prietenie neobișnuită.

Umanizarea mitului

Edoardo Ponti, care în timpul colocviului a schimbat multe gesturi de tandrețe cu mama sa, a încercat să explice de ce trebuie să o înțelegem pe Sophia Loren dincolo de mitul pe care îl reprezintă pe marele ecran.

„Cred că motivul pentru care lumea empatizează cu ea, atunci când joacă, este pentru că ea nu s-a simțit niciodată confortabil cu statutul de divă: alții i l-au aplicat, un lucru cu care ea nu s-a împăcat niciodată”, a spus regizorul filmului și fiul Sophiei Loren.

Este și motivul pentru care el a dorit în primul rând ca Ibrahima Gueye, actorul debutant care îi dă replica lui Loren în rolul adolescentului Momo, să nu se simtă copleșit de strălucirea pe care o răspândește în jur starul italian.