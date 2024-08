SOȚIA LUI RIZEA ÎL DINAMITEAZĂ PE GEOANĂ: S-A SIMȚIT VULNERABIL DIN CAUZA DEZVĂLUIRILOR SOȚULUI MEU. CUM ÎL SPIONA MAIOR PE GEOANĂ? – VIDEO

Soția fostului deputat executat de Statul Paralel continuă seria dezvăluirilor FULMINANTE din culisele statului paralel. Josette Rizea a dezvăluit de ce se teme Mircea Geoană de dezvăluirile fostului deputat. Soția lui Rizea a relatat și cum George Maior îi cerea acestuia informații despre ce face Mircea Geoană. Aceasta este convinsă că din momentul în care Geoană s-a lansat în campania prezidențială și-a dat seama că dezvăluirile și acuzațiile fostului deputat îi pot afecta demersul.

Josette Rizea a declarat că soțul ei, când se ducea la George Maior, dădea niște rapoarte informative referitoare la Mircea Geoană.

“Era interesat de detalii, despre activitatea acestuia.

A. Alexandrescu: Adică a întrebat și despre bani?

J Rizea: Asta nu știu, poate ne va spune el (C.Rizea)”.

“Sunt niște încrengături foarte vechi, cu Mihai Tufan, cu familia Bazac. Eu am informații ca domnul Bazaca păstrat relația cu Coldea, la evenimente pe care le-a organizat a fost invitat și Florian Coldea” a afirmat realizatoarea Anca Alexandrescu.

J. RIZEA: GEOANĂ S-A SIMȚIT VULNERABIL DIN CAUZA DEZVĂLUIRILOR SOȚULUI MEU

A. Alexandrescu: Credeți că acest denunț pe care l-a depus Cristi Rizea împotriva lui Geoană și a lui Bazac, l-a făcut pe Geoană să-și folosească influența de secretar general adjunct al NATO?

J. Rizea: Cu siguranță. La începutul anului 2023 a declarant că va face multe dezvăluiri și că va arăta că Mircea Geană este corupt, am trimis la NATO atât denunțul lui C. Rizea, cât și ordonanța din care rezultă că și procurorii recunosc faptele, dar nu am primit niciun răspuns și nu s-a întâmplat nimic. Cred că în momentul acela, Mircea Geoană, plănuind să candideze la președinția României, s-a simțit oarecum vulnerabil din cauza soțului meu. (…) În luna martie 2023, doamna Ana Revenco(min. de Interne din Rep. Moldova), un personaj despre care soțul meu a făcut multe dezvăluiri, a fost invitată la sediul NATO și primită personal de Mircea Geoană. (…) Atunci sunt convinsă că s-a pus la cale ca soțul meu să fie eliminat, să fie dus la închisoare cu orice preț, chiar ilegal. Asta a făcut Mircea Geoană, pentru că știa că noi avem aceste dovezi.”

Josette Rizea a precizat că soțul ei ar fi fost transferat din Rep. Moldova în România fără a se respecte nicio procedură privind regimul actelor și că acum s-ar afla în închisoare în baza unui act de identitate fals, emis chiar de către autoritățile române.

“Eu mă gândesc să merg cu această ordonanță în care procurorii recunosc negru pe alb, să mă duc cu ea în justiție pentru a recupera acești bani. Noi am dat cei 300.000 pe care și i-a dorit (M. Geoană – N.R.)

Aveți sentimentul că domnii Geoană și Bazac sunt protejați de cineva? Au fost protejați de Florian Coldea? De ce i-ar fi dat o mașină de lux?

“La asta mă pot gândi în eventualitatea unei optimizări pentru aceste denunțuri pe care le-a făcut soțul meu. (…) Știți cum este: Noi am dat nite ban, ei i-au luat (…) Ceea ce I s-a întâmplat lui Cristian Rizea a fost lucrătura serviciilor, dar și a președinților de partide, de-a lungul timpului”, a mai afirmat soția fostului deputat.