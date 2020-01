Spectacolul dronelor pregătit de Anul Nou la Shanghai a fost înregistrat

Spectacolul cu mii de drone de la Shanghai, care a marcat Anul Nou, nu a avut loc de fapt la trecerea dintre ani, ci a fost înregistrat.

Lansarea dronelor zburătoare deasupra oraşului a fost transmisă prin intermediul mass-media la nivel global. Dar oamenii care au fost la eveniment la Revelion au spus că nu au văzut nimic.

Compania care a coordonat acest show a confirmat pentru BBC că filmările transmise în întreaga lume au fost de fapt înregistrate pe 28 decembrie. Filmarea cu proiecţiile a fost lansată în mass-media din lume de către mass-media oficiale din China.

Au fost 2.000 de drone care au zburat pe cerul din districtul Pudong din Shanghai, apoi au creat artificii false, configuraţia unui om care aleargă şi reprezentarea pe cer a cifrelor 2020 cu caractere chineze.

Videoclipul a fost preluat de mass-media din toată lumea şi prezentat drept o alternativă de viitor la poluare şi la artificiile tradiţionale. Dar un site local de ştiri – The Shanghaiist – a transmis că oamenii au confirmat că nu au văzut nimic pe cerul nopţii: „Nicio dronă. Nimic”. „Acest lucru îmi spune că este un fake news 100% chinezesc. Am stat noaptea trecută pentru un spectacol care nu a avut loc niciodată”, a declarat cineva pe Twitter. The Shanghaiist a menționat că un videoclip postat pe 29 decembrie părea să arate exact același lucru.

Un videoclip prevăzut la miezul nopții de Revelion arată luminile din districtul Pudong care se sting, doar pentru a reveni din nou câteva clipe mai târziu, fără să apară drone.

Înregistrarea coregrafiilor cu drone nu este ceva nou. În 2018, a fost confirmat faptul că telespectatorii de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Coreea de Sud au văzut un „show înregistrat” în secret cu drone, din cauza riscului de îngheţ şi a vântului care provoacă neplăceri noaptea.