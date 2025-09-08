SPIKE ARE O NOUĂ IUBITĂ DUPĂ DESPĂRȚIREA DE LIVIA EFTIMIE, FOSTA SOȚIE A LUI CĂTĂLIN BORDEA

Spike pare că și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei, după câteva luni de la despărțirea de Livia Eftimie.

Deși a evitat întotdeauna să-și expună relațiile, Spike a ales acum să posteze o fotografie care lasă puține locuri pentru interpretări. În imagine, el apare alături de o tânără blondă, surprinsă într-un cadru intim, purtând o ținută provocatoare. Fanii au reacționat imediat, comentând despre „misterioasa apariție” și speculând că rapperul trăiește deja o nouă poveste de dragoste.

Postarea a declanșat un val de comentarii ironice și amuzante: „Blestemele lui Bordea”, Terapie pentru picior”, „Ai alergat după fetele altora până ți-ai rupt picioarele”, „Ai căzut de pe teancu’ de bani?” .

Noua iubită a lui Spike a postat o serie de poze pe Instagram care confirma apropierea de Spike.

Povestea dintre Spike și Livia Eftimie s-a încheiat după o perioadă relativ scurtă. Deși cei doi au fost rezervați în declarații, Livia a lăsat să se înțeleagă că lipsa de implicare a artistului ar fi fost una dintre cauze. De altfel, despărțirea lor a atras atenția și pentru că Livia trecuse recent printr-un divorț de comediantul Cătălin Bordea.

„Am devenit o arhivă a propriilor renunțări […] Nu din lașitate. Ci din oboseală. Dintr-o epuizare profundă, care nu se vede, dar care face cea mai mare gălăgie când e liniște.”

Sursa: Tabu.RO