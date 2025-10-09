SPOTLIGHT TRANSFORMĂ BUCUREȘTIUL ÎN CAPITALA LUMINII

Bucureștiul devine, între 10 și 12 octombrie 2025, „Capitala Luminii”. Cea de-a noua ediție a festivalului internațional Spotlight – International Light Art Festival, organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB, aduce pe Calea Victoriei, la Hanul Gabroveni și în alte spații partenere, peste 20 de instalații de artă ale luminii semnate de artiști din România și din Europa.

Festivalul, care atrage anual peste 300.000 de vizitatori, va transforma Bucureștiul într-un laborator interactiv al artei luminii. Traseul de anul acesta se extinde pe Calea Victoriei și în spațiile ARCUB – Hanul Gabroveni, Mega Mall și Promenada Mall, într-o ediție care promite o experiență vizuală spectaculoasă.

Anul acesta, tema este „Simbioză / Symbiosis”, iar curatorul ediției este scenograful Adrian Damian, cunoscut pentru proiectele sale care combină arta vizuală cu tehnologia. El spune că tema din acest an propune o perspectivă diferită asupra orașului și a felului în care interacționăm unii cu alții.

„Sub tema Simbioză, Spotlight 2025 propune o călătorie pe Calea Victoriei, în care instalațiile de lumină intră într-un dialog viu cu arhitectura orașului: uneori în contrast, alteori în armonie, dar mereu într-o conexiune cu spațiul urban. Publicul va fi întâmpinat de animale supradimensionate, clădiri istorice care se metamorfozează prin videomapping și spații contemplative unde lumina invită la reflecție. Este o experiență efervescentă care transformă orașul într-o scenă spectaculoasă, deschisă tuturor”, explică Damian.

La aproape un deceniu de la prima ediție, Spotlight a reușit să plaseze Bucureștiul pe harta marilor festivaluri europene dedicate artei luminii. „Încă de la prima ediție, Spotlight a introdus Bucureștiul în circuitul internațional al marilor festivaluri și a devenit un reper al scenei culturale. Este o platformă pentru creativitatea artiștilor români și internaționali, dar și o ocazie pentru sute de mii de oameni să descopere orașul printr-o experiență colectivă a luminii și a imaginației”, declară Mihaela Păun, directorul ARCUB.

Programul festivalului începe zilnic, între 10 și 12 octombrie, de la ora 19.00 și se încheie la 23.00.

Sursa: Tabu.RO