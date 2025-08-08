„SUPERMAN” DEVINE AGENT ICE, PENTRU A DEPORTA IMIGRANȚI DIN SUA

Unul dintre actorii care l-au interpretat pe Superman, Dean Cain, a anunțat că s-a alăturat Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), pentru a susține agenda antiimigrație a lui Donald Trump, relatează The Guardian.

Agenția federală de aplicare a legii a intensificat agresiv raidurile împotriva imigrației de la revenirea lui Trump la Casa Albă și a primit recent o finanțare suplimentară de 75 de miliarde de dolari ca parte a „marii și frumoasei legi” a președintelui , care include fonduri uriașe pentru angajarea a încă 10.000 de agenți ICE până în 2029.

Vorbind miercuri seară la Fox News, Cain a declarat că a decis să se alăture echipei ICE după ce a distribuit marți pe contul său de Instagram unul dintre videoclipurile lor de recrutare.

„De fapt, sunt adjunct de șerif și ofițer de poliție în rezervă. Așa că acum am vorbit cu niște oficiali de la ICE și voi depune jurământul ca agent ICE cât mai curând posibil.” Întrebat ce l-a inspirat să se alăture, Cain a spus: „Avem un sistem de imigrație defect. Congresul trebuie să-l repare, dar între timp, președintele Trump își face treaba. Asta au votat oamenii. Asta am votat și eu și el va duce lucrurile la bun sfârșit, iar eu îmi voi face partea și voi ajuta să se întâmple.”

Cain, care l-a interpretat pe Superman alături de Teri Hatcher în rolul lui Lois Lane în Lois & Clark: The New Adventures of Superman în anii ’90, a spus că speră ca și alții să i se alăture. „Mă alătur”, a spus el. „Sper ca o mulțime de alți foști ofițeri, foști agenți vor face un pas înainte și vom îndeplini imediat aceste obiective de recrutare, și vom ajuta la protejarea acestei țări.”

Acțiunile ICE au stârnit proteste în SUA, administrația Trump încarcerând și urmărind penal protestatarii, precum și civilii care filmează și se opun arestărilor. „Știu că Superman e imigrant… «Stilul american» este prietenos cu imigranții, extrem de prietenos cu imigranții”, a adăugat el. „Dar există reguli… Trebuie să existe limite, pentru că nu-i putem avea pe toți în Statele Unite. Nu-i putem avea pe toți, societatea va eșua. Așa că trebuie să existe limite.”

Sursa: Tabu.RO