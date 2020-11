Tapiseria față cu tehnologia, într-o nouă expoziție One Night Gallery

În noua realitate, majoritatea evenimentelor culturale se desfășoară în mediul virtual, dar iată că One Night Gallery organizează, în perioada 9 — 22 noiembrie, la librăria Cărturești Carusel din București, o expoziție inedită, în care arta tradițională se întâlnește cu tehnologia. Intrarea este liberă, iar programul de vizită este de luni până duminică, între orele 11:00 — 21:00.

Explorarea tapiseriei în realitate augmentată este cel mai recent eveniment anunțat de prima galerie de new media art din România, One Night Gallery, care îmbină arta și tehnologia într-un nou concept de expoziție ad-hoc și are ca scop susținerea și promovarea tinerilor artiști români. Creațiile din cadrul expoziției sunt rezultatul unei colaborări creative între mai mulți artiști, care juxtapun animații 3D cu lucrări de artă textilă și elemente sonore.

Creatorii

Conform descrierii de pe pagina de Facebook a event-ului, „Desenul artistului vizual Mircea Popescu este transpus într-un covor realizat manual de artista textilistă Megan Dominescu și este îmbogățit cu ajutorul tehnologiei de Mihai Cojocaru, membru al echipei One Night Gallery, cel care a dezvoltat animația 3D, dar și cu o coloană sonoră dedicată, creată și montată de sound designer-ul Andrei Robin Proca. Tapiseria se transformă astfel într-o scenă de realitate augmentată 3D.”

O lucrare interdisciplinară unică în lume

Odată cu acest proiect, One Night Gallery își propune să aducă în fața publicului iubitor de inovație și tehnologie de ultimă generație, o creație originală, generată de dialogul dintre artiști din diferite medii de expresie.

Experiență AR

Cu ajutorul filtrului disponibil pe pagina de Instagram a One Night Gallery, vizitatorii pot scana tapiseria, iar animațiile 3D se vor declanșa automat. Înregistrarea acestei experiențe este permisă și chiar încurajată să fie distribuită pe canalele de social media ale utilizatorilor.

În plus

Time-lapse-urile, interviurile cu artiștii și video-urile din periaoda procesului de creație vor fi disponibile pe site-ul One Night Gallery, precum și pe canalele de social media aferente.