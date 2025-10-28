TATĂL LUI ANDREI ȘTEFĂNESCU A MURIT. ARTISTUL N-A REUȘIT SĂ-I ÎNDEPLINEASCĂ ULTIMA DORINȚĂ

Andrei Ștefănescu trece prin momente dificile. Tatăl său a murit și i-a lăsat în suflet un gol imens. Artistul a fost cel care a anunțat vestea tristă în mediul online și a vobit și despre promisiunea pe care o făcuse.

Andrei Ștefănescu și tatăl său aveau o relație foarte apropiată și își petreceau mult timp împreună.

Prezentatorul TV a postat un mesaj după moartea tatălui său în care spune că regretă faptul că nu au mai apucat să meargă la un meci împreună. Acesta este însoțit și de o fotografie în care Andrei Ștefănescu apare alături de fiul său și de tatăl său în timp ce erau la un meci.

În mesajul emoționant, cântărețul îl numește pe tatăl său “EROUL MEU”.

„ASTĂZI M-AM DESPĂRȚIT DE TATĂL MEU DRAG…I-AM PROMIS CĂ VOM MAI VEDEA UN MECI ÎMPREUNĂ….SUNT SIGUR CĂ DE ACOLO DE SUS ESTE LÂNGĂ MINE ȘI AYAN….DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ, EROUL MEU!”, a scris Andrei Ștefănescu pe Facebook.

Tatăl său era fanul echipei Rapid. Vestea tristă a fost anunțată și pe stadion la meciul Rapid – Unirea Slobozia.

Mai mulți artiști i-au trimis mesaje de condoleanțe după ce au aflat vestea tristă.

„Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A fost un om minunat ❤️❤️❤️”, a scris fostul său coleg de trupă, Kamara.

