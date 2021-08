Tatăl lui Britney Spears renunță la rolul de tutore față de ea. Care este motivul

Tatăl cântăreţei Britney Spears, Jamie Spears, a fost de acord să renunţe la rolul de tutore, după 13 ani, transmite Variety.

Este o victorie importantă pentru artista americană, care a fost sub tutela tatălui ei din 2008, rol obținut în urma unei decizii judecătoreşti. Dar, în acești 13 ani, Britney Spears a fost suficient de aptă pentru a cânta, pentru a merge în turneu, pentru a deține o reședință în Las Vegas și pentru a câștiga sute de milioane de dolari.

Inițial, Jamie Spears a spus că „nu există niciun motiv pentru a se retrage din această funcţie”, dar lupta publică în care s-a angajat interpreta l-a determinat să ia hotărârea. Britney l-a îndemnat pe judecătorul care se ocupă de casă s-o scoată de sub tutela tatălui ei, făcând mărturisiri cutremurătoare. Cântăreața pop a spus instanței că nu va mai cânta pe scenă, atât timp cât se va afla sub tutela acestuia,

„Este foarte discutabil dacă o schimbare de tutore în acest moment ar fi în interesul doamnei Spears. Chiar dacă domnul Spears este atacat nejustificat, el nu crede că o luptă publică privind tutela cu fiica sa este în interesul ei. El va colabora cu Curtea şi cu avocatul fiicei sale, pentru a pregăti o tranziţie uşoară în cadrul tutelei”, a spus avocatul, citat de Variety.

La rândul său, avocatul lui Britney Spears, Mathew Rosengart, a salutat, prin intermediul unui comunicat, anunţul făcut de tatăl clientei sale. „Suntem fericiţi că domnul Spears şi avocatul său au admis, într-un document juridic, că trebuie să se retragă. S-a făcut dreptate pentru Britney”, a spus el. Mai multe, acesta promite „să continue ancheta asupra comportamentului domnului Spears şi al altora în aceşti ultimi 13 ani, timp în care a strâns milioane de dolari de pe urma fiicei sale”.