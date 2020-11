Tatăl Ramonei Bădescu are CoVid19 la 89 de ani

Actrița și cântăreața Ramona Bădescu trece prin momente de cumpănă. Vedeta, care are o relație extrem de apropiată cu părinții săi și întotdeauna a fost alături de familia sa, chiar și de la distanță, ea fiind stabilită de aproape 30 de ani în Italia, este acum disperată. Tatăl ei în vârstă de 89 de ani, Cristel Bădescu, a fost diagnoticat pozitiv cu Coronavirus în urmă cu câteva zile și acum se află internat la urgență, la Spitalului 2 Filantropia, din Craiova, la secția cardiologie.

Având în vedere situația pandemiei, Ramona Bădescu se află acum în Italia și este deocamdată în imposibilitatea de a veni în țară, mai ales că are grijă acolo și de fiul său în vârstă de un an și două luni, micuțul Ignazio. Vedeta este extrem de îngrijorată de starea de sănătate a tatălui său, ea ținând în permanență legătura cu mama sa, Liana Bădescu (85 ani) dar și cu medicii care îi îngrijesc părintele. “Sunt foarte îngrijorată pentru starea de sănătate a tatălui meu care a fost depistat pozitiv cu virusul acesta de temut, Coronavirus, acum câteva zile. Vreau să aduc mulțumiri pe această cale, Spitalului 2 Filantropia din Craiova, secția cardiologie, pentru atenția cu care au luat în primire cazul tatălui meu chiar dacă la început nu au știut cine este, că este tatăl meu…

Au dat dovadă de umanitate și mare profesionalism. Tata a fost luat de urgență de acasă pentru starea lui mai slăbită dar și pentru că a ieșit pozitiv cu acest virus necruțător. Situația lui nu este bună dar eu mă rog la Dumnezeu să poată trece peste acest impas. Tata este un suflet deosebit și sensibil. Este stabil acum, iar medicul care a fost lângă el când am sunat, mi-a simțit îngrijorarea și disperarea din voce, știind ce înseamnă să fii departe de părinți, pentru că și el și-a pierdut mama, a făcut astfel încât tata să îmi audă vocea, i-a pus telefonul la ureche și mi-a zis că în acel moment valorile oxigenului i-au crescut și se îmbunătățeau. Faptul că nu sunt alături de el în aceste momente, mă distruge sufletește. Dar sper ca tata să lupte pentru că toată viața lui a fost un om de mare forță și demnitate și îmi doresc să poată să își mai țină nepotul în brațe. Sper să ne revedem cât de curând. În momentele grele am avut câțiva oameni alături și vreau să îi mulțumesc mult și vecinei mele, Anca, și doamnei doctor de familie, Doina Cherata, si nepoatei mele, Dalina Bădescu”, a mărturisit, printre lacrimi, Ramona Bădescu. Mama vedetei, Liana Bădescu, a făcut testul însă nu a primit încă rezultatul.