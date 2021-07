Teatrul Apropo | LO-LI-TA a LO-VE story

În iunie, spectacolul 404 LOVE, jucat pentru prima oară cu public, a deschis stagiunea din această vară la Teatrul Apropo. Alte 3 spectacole sunt programate în luna iulie.

404 LOVE; Cadranul Plus Plus; LO-LI-TA a LO-VE story; What is LOVE? (Baby don’t hurt me); și Dincolo de Oglindă compun un caleidoscop, ce readuce în lumina reflectoarelor teme precum iubirea și relația cu corpul, într-o reinterpretare contemporană, de teatru și teatru-dans, inspirate de tabuuri ale vremii, cutume sociale, obsesii, influența mass-media și chiar pandemia de Covid-19.

Povești de dragoste, asumate, explicite sau doar visate, apropieri fizice, depărtări emoționale, sau viceversa, suspans, umor, dragoste intermediată de tehnologie, percepții modificate de mass-media, experiențe all-inclusive, toate se vor regăsi pe scena Teatrului Apropo, în noua locație Godot și la Teatrul Nottara în această vară.

Biletele se pot achiziționa online, de pe website-ul EventBook, Teatrul Apropo, precum și de pe site-urile locațiilor partenere, Teatrul Godot, Teatrul Nottara.

LO-LI-TA a LO-VE story

15 IULIE, 19:30, Teatrul Notarra

Dramatizare după romanul „Lolita” de Vladimir Nabokov

Humbert Humbert e vinovat – de crimă și de iubire. Iubire-boală, pasiune, obsesie distrugătoare pentru micuța Dolores. Școlărița Lo. Lola. Lolita. Lolita lui cea perfectă. Irepetabila, hipnotizanta, fetița ce nu trebuie să crească niciodată, Lolita. După ce a căutat-o o viață, a găsit-o și e complet lipsit de apărare în fața ei, copila-demon care se joacă de-a femeia. Iubită, amantă, elevă și fiică a lui Humbert. Dar Lolita nu poate rămâne doar a lui… O umbră le pândește atent fiecare mișcare. Domnilor jurați, trăgaciul a fost apăsat. Glonțul a ucis. Dar cine a ucis pe cine? Cine a sedus pe cine, cine a mințit pe cine? Un joc de-a păcatul, iubirea și moartea în care toți vinovații sunt inocenți.

404 LOVE

16 IULIE, 19:30, Teatrul Nottara

404 LOVE este o adaptare după „La Ronde” de Arthur Schnitzler, piesă care la începutul secolului XX a produs un scandal de proporții în rândul societății vieneze, fiind interzisă imediat după premieră.

6 personaje formează 6 cupluri într-o cursă după pofte carnale, escapade extraconjugale, confirmări individuale, accederi în alte clase sociale, ieșiri din banalitatea rutinei zilnice. Dorința este motorul acestui mecanism care se închide la final și expune nesiguranțe personale, secrete, dar și accente de sinceritate pură, care apar doar în momentul conexiunii cu o altă persoană. 6 personaje în căutarea… Error: love not found.

Montarea actuală propune o reinterpretare a textului clasic în contextul Bucureștiului anilor 2020, o societate evident mai puțin pudibondă și sexistă, însă una în care deseori sexul și intimitatea constituie în continuare subiecte tabu. Adaptarea reprezintă o savuroasă imersiune în lumea diversă, colorată și surprinzătoare din capitala românească de astăzi.

Dincolo de Oglindă

17 IULIE, 19:30, Teatrul Apropo

„Oglinzile perfecte sunt invizibile”.

Inspirat din micro-eseurile din volumul „Oglinzile” de Petru Creția, spectacolul explorează prin mișcare, sunet și poezie experiențele personale ale corpului și ale imaginii corpului în societatea contemporană, punând întrebări extrem de actuale despre relația dintre corp, sine și percepția celorlalți, în vremuri de distanțare socială, purtare obligatorie de măști și distanțare creată de spațiile virtuale care ne „apropie”, înstrăinându-ne tot mai mult unii de alții și de noi înșine.