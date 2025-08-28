Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” deschide stagiunea 2025–2026 cu cele mai bune producții de musical: „Romeo și Julieta”, „Rebecca”, „My Fair Lady”.

„Romeo și Julieta” – 11, 12, 13, 14 septembrie

Stagiunea începe pe 11 septembrie cu patru reprezentații consecutive ale musicalului „Romeo și Julieta”. Spectacolul regizat de Kero, pe muzica lui Gérard Presgurvic, a revenit pe scenă în sezonul trecut pe 27 martie, ajungând la 20 de reprezentații până acum.

Cele patru spectacole aduc în prim plan debutul mult așteptat al lui Octavian Ene (11, 13 septembrie) și al lui Tomer Weissbuch (12, 14 septembrie), în rolul lui Romeo, împrospătând cele două distribuții.

Thriller-ul „Rebecca” revine pe scena Operetei – 25, 27, 28 septembrie

De la celebra ecranizare a lui Alfred Hitchcock (1940), la serialul actual de pe Netflix, romanul gotic al lui Daphne du Maurier a fascinat generații. Opereta București prezintă versiunea muzicală a sa, într-un intens spectacolul live construit pentru a ține publicul cu sufletul la gură.

„My Fair Lady” – evergreen-ul Operetei – 18, 20, 21 septembrie

La granița dintre operetă și musical, „My Fair Lady” a intrat în repertoriul nostru încă din 1968, pus în scenă de însuși Ion Dacian. După mai mult de o jumătate de secol, povestea de succes continuă, acum fiind spusă prin viziunea regizorală a lui Ion Caramitru.

Programul complet este disponibile pe disponibil pe site-ul oficial al teatrului: www.opereta.ro,

Bilete și abonamente: www.ticketstore.ro ; www.eventim.ro.

„Într-o lună în care Bucureștiul este capitala muzicii clasice, propunem publicului o alternativă: cea a teatrului muzical. Dacă Festivalul Enescu aduce pe scenă mari orchestre și soliști consacrați ai repertoriului clasic, noi aducem energia tinereții, emoția directă și spectacol care vorbesc pe înțelesul generației de azi. Musicalul este un gen care îmbină muzica, dansul și teatrul, oferind publicului nu doar virtuozitate, ci și divertisment de cea mai bună calitate.” – a declarat dl Radu Petrovici, managerul instituției.

Despre Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” este o instituție publică de cultură care promovează și conservă patrimoniul artistic național și internațional, oferind publicului o diversitate de spectacole de operetă , musical și balet. Misiunea sa este de a conecta spectatorii cu arta prin producții de înaltă calitate artistică și tehnică, menite să informeze, să emoționeze și să inspire.

