Tehnica japoneză de respirație care te va ajuta să dormi mai bine

Creșterea accentuată a numărului de tulburări de somn legate de anxietate ne-a determinat pe mulți dintre noi să găsim metode să combatem insomnia. Un studiu realizat de Centrul pentru Schimbarea Populației, finanțat de Consiliul de Cercetări Economice și Sociale, la Universitatea din Southampton, a descoperit că procentul celor care au probleme cu somnul a crescut de la 15,7% la 24,7% în pandemie.

Din fericire, există o tehnică de respirație veche care ar putea fi soluția de somn pe care am căutat-o ​​cu toții. Se numește Moon breathing („respirația Lunii”) și derivă din conceptul japonez Kaizen, care înseamnă „schimbare în bine”, axându-se pe îmbunătățirea tuturor aspectelor vieții personale, în special pe renunțarea la obiceiurile negative.

În cartea sa, Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time, Sarah Harvey explorează filosofia care promite îmbunătățirea vieții celor care se confruntă cu insomnia. „Voi împărtăși cu voi un scurt exercițiu de respirație care mă ajută atunci când e ora 3:00 dimineața și mintea mea este invadată de gânduri fără sens”, scrie autoarea.

Ce trebuie să faci ca să dormi mai bine?

Tehnica japoneză de respirație implică respirația doar prin nara stângă. Se crede că partea stângă a corpului este asociată cu sistemul nervos, astfel încât aceasta a fost folosită în mod tradițional pentru a ne liniști și a induce somnul. Iată un scurt exercițiu pe care îl puteți face oriunde!

așază-te comod, întinsă pe spate.

închide ochii și relaxează-te.

apasă cu degetul mare de la mâna dreaptă pe nara dreaptă.

ține al doilea și al treilea deget al mâinii drepte în palmă, iar degetele patru și cinci ține-le întinse.

respiră pe nara stângă și apoi închide-o cu al patrulea deget de la mâna dreaptă în timp ce iei degetul mare de pe nara dreaptă și apoi expiri pe nara dreaptă.

reglează-ți respirația și repetă acțiunea pentru câteva minute până când respirația încetinește și te simți mai relaxată. Creierul tău va fi mai puțin activ și vei putea să adormi.

O variantă mai simplă a acestei tehnici este să apeși alternativ pe nări. „Se numește Nadi Shodhana sau respirația alternativă pe nări și este un mod simplu de a-ți goli mintea și de a-ți controla emoțiile, așa că reprezintă un exercițiu folositor pentru a trece peste momentele de anxietate sau stres”, explică Sarah Harvey.