Tendințe de vară: cum să porți tricourile cu imaginea vedetelor preferate

Tricoul este piesa esențială a sezonului. Confortabil și moale, este disponibil în funcție de starea de spirit a zilei și de personalitatea fiecărei persoane. În această vară 2022, nu oricare dintre aceste topuri sunt la modă, ci cele care poartă imaginea cântăreților sau actorilor celebri. Fashioniste și chiar vedete le poartă, așa că de ce nu și tu?

Cine nu are măcar un tricou în dulap? O piesă unisex, cu un preț în general mai mic decât o pereche de pantaloni, o fustă sau o jachetă. Întrucât au avantajul serios de a putea fi purtate într-o versiune oversize sau ca crop top pentru vară, pot fi refolosite aproape la nesfârșit.

Alături de tricoul tradițional alb a cărui asociere cu blugi evazați a zguduit anii 1990, tricourile cu mesaje au avut perioada lor de glorie. Amintiți-vă de acest tricou conceput de Maria Grazia Chiuri, director artistic al colecțiilor pentru femei Dior, cu acest slogan inscripționat pe față: „We should be all feminists”. Un tricou cult care catalizează ideile feministe ale creatoarei de modă care a devenit în 2017 prima femeie care a condus Dior. Acest top este simbolul suprem al împuternicirii feminine.

Au trecut vremurile în care tricourile cu imaginea unei vedete erau rezervate pentru merchandising-ul concertelor. Acum, toate magazinele și chiar casele de lux oferă propriile piese. Dolce & Gabbana a integrat două tricouri cu Jennifer Lopez în colecția sa de primăvară-vară 2022. Pe lângă faptul că este un sublim și talentat ambasador al mărcii, cântăreața americană s-a aflat în centrul conversațiilor după reluarea relației cu fostul ei iubit Ben Affleck. Tricoul roz decolorat cu diva latină în centru și sub numele primului ei single lansat în 1999 If you had my love, piesa inspiră o dulce nostalgie. Celălalt model din colecție este mai versatil. Silueta ei iese în evidență pe un fundal alb cu numele său emblematic „JLO” în roșu aprins.

Cântărețul Joe Jonas, Ariana Grande, iubitul Rihannei, Asap Rocky, Diana Ross, Ava Philippe, fiica lui Reese Witherspoon, Brigitte Bardot, Lady Gaga, Whitney Houston, Hailey Bieber sunt doar câteva dintre vedetele internaționale vrăjite de acest tip de tricou.

Pentru a satisface toate generațiile, gama de imagini pe tricouri este foarte variată și variază de la cântărețele pop Selena Gomez, Ariana Grande și Billie Eilish, până la trupele rock The Rolling Stones și AC DC, trecând prin icoanele atemporale Britney Spears, Celine Dion și Whitney Houston.

Copiii poartă tricouri cu eroii lor din desene animate, de ce să nu ne expunem gusturile muzicale și prin haine? Poate fi un pic groupie, dar este cel mai eficient mod de a-ți revendica personalitatea.

Cum să porți tricoul cu imaginea vedetelor?

Deoarece acest tricou ultra trendy este unic și este o piesă puternică semnificativă, este important să pariezi pe combinațiile potrivite.

În timpul zilei, optăm pentru un tricou combinat cu pantaloni scurți și sandale Birkenstock. Cu o geantă „hobo”, purtată sub umăr care face furori în acest moment și ochelari de soare subțiri, vei arăta super cool!

În concert, purtăm tricoul vedetei noastre preferate pe care o vom vedea pe scenă cu familia sau prietenii cu o fustă mini simplă sau bermude. Deoarece majoritatea acestor tricouri sunt colorate, regula este să le asociezi întotdeauna cu ceva simplu pentru a nu exagera.

Seara, poartă un tricou băgat în pantaloni albi deschiși.