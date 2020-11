Tendința sezonului primăvară-vară 2021: UPCYCLING-ul

Case mari de modă precum Balenciaga, Marni sau Coach, au început să exploreze refolosirea materialelor deja existente. La rândul său, Miu Miu a anunțat în octombrie lansarea unei noi game reciclate: o colecție capsulă de 80 de rochii unice, realizate din piese vechi selectate cu atenție din magazinele second hand.

93.5% din materialele cu imprimeu uni folosite în colecția Balenciaga primăvară-vară 2021 sunt reciclate sau au certificat de sustenabilitate și 100% din cele cu imprimeu multicolor au certificat de sustenabilitate.

Balenciaga

Balenciaga

Balenciaga

Dacă tinerii designeri precum Priya Ahluwalia, Bethany Williams și Emily Bode și-au făcut un nume prin reutilizarea stocurilor textile vechi, a vedea că mărcile de haine adoptă upcycling-ul indică fără îndoială începutul unei noi ere.

„Prima dată când am folosit inventarul nevândut și am vorbit despre el public a fost în 2017”. explică designerul Gabriela Hearst, a cărei colecție de primăvară-vară 2021 conținea 60% piese reciclate,.

„Parcă am fi folosit un cuvânt urât: upcycling nu avea loc în vocabularul luxului.” Gabriela Hearst, designer

De atunci, constrângerile impuse de pandemie i-au determinat pe designeri să apeleze la textile și materiale aflate la îndemână în atelierul lor, mai degrabă decât să comande țesături noi făcute departe de casă.

JW Anderson a lansat recent o colecție capsulă – Made in Britain – compusă din șase creații realizate doar din resturi de țesături din sezoanele anterioare. „Made in Britain provine din această idee pe care am avut-o în timpul lockdown-ului de a crea modă din ceea ce aveam deja la dispoziție, lucrând local”, explică Jonathan Anderson, director artistic al mărcii, care a folosit upcyclingul și pentru colecția Eye/Loewe/Nature a brandului Loewe.

Made in Britain, JW Anderson

Efectul devastator al excesului de inventar

Apariția acestei tendințe de reciclare nu este surprinzătoare. Pandemia a provocat exces de stocuri din colecțiile primăvară-vară 2020, cu o valoare estimată între 140 și 160 miliarde de euro. În trecut, aceste stocuri nevândute ar fi fost arse sau aruncate de mărcile de lux, în speranța de a-și păstra valoarea. Această practică controversată este acum interzisă în Franța. Preocuparea crescândă a consumatorilor pentru gestionarea deșeurilor face ca manipularea responsabilă din industrie a acestei acumulări de articole să fie mai esențială ca niciodată.

Duran Lantink, un stilist care folosește inventarul nevândut de la mărci precum Gucci, Prada și Off-White pentru a forma noi modele de ultimă generație, a văzut cereri crescute de colaborări de la marile branduri de lux și de îmbrăcăminte ready-to-wear de la începutul pandemiei.

„Este puțin înfricoșător acum, magazinele trebuie să se gândească cu atenție la ce să facă cu aceste articole nevândute.” Duran Lantink, designer

Bineînțeles, cu stiliști care au o viziune ecologică ferm stabilită, precum Gabriela Hearst, problema stocurilor este gestionată direct. Designerul din New York a creat în exclusivitate colecția Retro Fit pentru brandurile londoneze Selfridge din stocurile existente.

Un nou mod de lucru

Evident, upcycling-ul pune multe provocări în lanțul de producție. Marine Serre a trebuit să își regândească complet programul de producție pentru colecția primăvară/vară 2021, după ce a realizat că durează foarte mult să onoreze comenzile pentru creațiile ei reciclate. „Pentru colecția primăvară/vară 2021, a trebuit să începem în octombrie 2019, pentru a ne asigura că avem suficient timp de producție”, a explicat stilista pentru Vogue.

Lucrul din articole nevândute perturbă complet procesul de proiectare, deoarece designerii trebuie să-și aleagă materialele cu mult timp înainte, dar fără să știe dacă colecția lor va avea succes în ceea ce privește vânzările. „Cumpărăm cea mai mare parte a materialului înainte de creație, astfel încât jocul este mai riscant pentru designer”, explică Gabriela Hearst.

În ciuda acestor complicații, upcycling-ul oferă și avantaje foarte clare, printre care găsim caracterul exclusiv al pieselor create. „Odată ce nu mai există țesătură pe rolă, trebuie să treceți la o altă rolă nevândută”, explică designerul danez Cecilie Bahnsen, care a lansat colecția exclusivă Encore din surplus de materiale.

„Produsul final este mai rar și mai exclusiv, ceea ce îi conferă mai multă valoare.” Cecilie Bahnsen, designer

În timp ce în trecut lipsa de uniformitate între piesele produse ar fi fost o problemă pentru vânzători – deoarece produsul care ajunge la ei nu arată exact ca cel din imaginea de pe site – consumatorii apreciază acum pe deplin caracter excepțional al pieselor. „Faptul că piesele nu sunt la fel este interesant pentru clienții noștri, le face o investiție, un obiect de colecție”, spune Natalie Kingham , director de achiziții la Matches Fashion.

Upcycling-ul trebuie să devină noul normal

Deoarece majoritatea gazelor cu efect de seră emise de industria modei se datorează producției de textile, este crucial ca reutilizarea materialelor deja existente să devină o practică obișnuită. Evident, upcycling-ul nu este răspunsul miraculos la toate problemele noastre: trebuie abordată problema fundamentală a supraproducției în industria modei. Oricum ar fi, să vedem case de lux de top ladoptând upcycling-ul este un pas înainte, mai ales dacă se stabilește ca un nou standard pentru modă.