Testamentul lui Kirk Douglas a fost citit. Surpriză! Cui i-a lăsat impresionanta avere?

Kirk Douglas nu i-a lăsat nimic fiului său, Michael Douglas. Actorul care a încetat din viață pe 5 februarie la vârsta de 103 ani şi-a donat aproape toată averea în valoare de 60 de milioane de dolari unor fundații umanitare.

Printre beneficiarii donaţiilor se numără Spitalul pentru Copii din Los Angeles şi Universitatea St Lawrence. Pe lista benegiciarilor se mai numără congregaţia Templul Sinai din Los Angeles, Teatrul ”Kirk Douglas” şi Spitalul pentru Copii din Los Angeles.

Potrivit presei americane, restul banilor vor ajunge la văduva lui Kirk Douglas, Anne, în vârstă de 100 de ani. Michael Douglas, în vârstă de 75 de ani, el însuşi vedetă la Hollywood nu a primit niciun ban moştenire dar are o avere estimată la 300 de milioane de dolari, scrie Daily Mail.

Celebrul Kirk Douglas a jucat în 95 de producții de televiziune sau filme artistice. A primit recunoaștere unanimă a măsurii talentului său odată cu rolul Spartacus, din filmul cu același nume din 1960, dar deja în 1959 fusese nominalizat la Oscar, pentru cel mai bun actor în rolul principal, grație rolului Midge Kelly, boxerul din „Champion”. N-a câștigat însă niciodată ca actor un Oscar.

A câștigat în schimb două statuete ca producător, pentru „The Bad and the Beautiful” în 1953 și „Lust for Life” în 1957, unde l-a întruchipat pe pictorul Vincent Van Gogh. În 1995, Academia americană de Film i-a acordat un Oscar onorific pentru întreaga carieră.