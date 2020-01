The Witcher de la Netflix se termină. E apreciat pentru aventurile sale, poveste, secvențele de acțiune și, probabil, cel mai mult pentru peisaj.

La fel ca povestea, locațiile utilizate sunt răspândite peste tot în lume. Filmările pentru The Witcher au avut loc predominant în Spania, în special în Insulele Canare, Ungaria și Polonia. Serialul folosește o mulțime de CGI (efecte speciale), dar nu îți poți imagina anumite scene fără peisajele și castelele grozave adevărate. Filmarea porțiunilor serialului care au avut loc în Polonia îi oferă o șansă să prezinte arhitectura și peisajul istoric și este, de asemenea, un plus pentru autorul cărților pe care se bazează serialul. Pentru că The Witcher a fost scris de scriitorul polonez Andrzej Sapkowski, care a crescut la doar câteva ore distanță de locul în care serialul TV a filmat unele dintre scenele sale de iarnă.

Una dintre aceste locații este Castelul Ogrodzieniec de lângă Cracovia. Este folosit pentru bătălia de la Sodden, în episodul final. Castelul medieval a servit multor conducători de când a fost construit, în secolul al XII-lea. Castelul Ogrodzieniec face parte dintr-un șir de castele și turnuri de veghe care seamănă cu cuiburile de vulturi, de-a lungul dealurilor cunoscute sub numele de Traseul cuiburilor Vulturilor. Câteva familii nobile au trăit de-a lungul anilor, însă, ultimii locuitori au plecat în 1810. În 1906, ruinele istorice au fost achiziționate de Societatea Poloneză de Turism cu intenția de a păstra situl, astfel încât vizitatorii să poată veni și să vadă locul impresionant.



Pentru a obține experiența completă Witcher, Organizația Poloneză de Turism recomandă, de asemenea, Gdańsk-ul, satul pictat din Zalipie și morile de vânt din Parcul Etnografic Wielkopolski, care au servit ca inspirație pentru serial, precum și referințe de proiectare pentru jocul video cu același nume.

Ogrodzieniec nu este singurul castel care există în realitate și e folosit în The Witcher. Exteriorele din Vizima, castelul abandonat din Temeria din episodul 3 au fost filmate la Castelul Kreuzenstein din Leobendorf, Austria, care se află puțin la nord de Viena. Inițial o cetate medievală, a fost reconstruită în sec. Totuși, toate fotografiile interioare au fost filmate într-un studio din Budapesta. Castelul Vajdahunyad din Budapesta a fost folosit pentru curtea interioară a casei vrăjitorului Stregobor.

Castelul Tata din Ungaria a fost locația casei lui Yennefer în episodul 5. O fortăreață care nu era reală, deși fanii și-ar fi dorit să fie este Aretuza, academia magică. Cadrul este filmat în Roque de Santo Domingo în Garafia, o insulă de coastă de pe coasta La Palma din Insulele Canare; cu toate acestea, cetatea este o lucrare generată de computer.

Netflix a confirmat un al doilea sezon al filmului The Witcher și, în timp ce fanii presupun că lansarea sa va fi cândva în prima parte a anului 2021, nimeni nu a ghicit unde ar putea să se filmeze episoadele viitoare. Cine știe, poate vin și la noi?