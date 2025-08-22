TILY NICOLAE A DIVORȚAT DUPĂ 15 ANI DE CĂSNICIE. MESAJUL ACTRIȚEI

Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Anunțul l-a făcut chiar actrița într-o postare pe rețelele de socializare, unde i-a mulțumit fostului soț pentru relația lor de durată.

La începutul lunii august, Tily Niculae spunea că s-au schimbat niște lucruri în viața ei, pe care urma să le anunțe. Acum, pe 22 august, a venit și confesiunea vedetei: a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

Ulterior, ea a ținut să le mulțumească părinților, socrilor, dar și fostului soț. „Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă – 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire”, a adăugat ea.

Și a continuat: „La fel cum am intrat în această căsnicie, merg mai departe cu demnitate – cu sufletul deschis și inima sinceră – fără regrete, dar cu foarte multe lecții învățate. #amales Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape, dar și celor apropiați care ne-ați înțeles cu discreție și empatie. (…) Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol”.

Sursa: Tabu.RO