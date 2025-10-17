ȚINUTA TRANSPARENTĂ CU CARE ADELINA PESTRIȚU A ÎNTORS PRIVIVIRILE LA MERCEDES-BENZ BUCHAREST FASHION WEEK 2025

Adelina Pestrițu s-a numărat printre vedetele care au participat în prima zi a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025.

Vedeta a mizat pe o apariție spectaculoasă, care a atras toate privirile.

Influencerița a participat la prezentarea de modă Almaz Clothing, desfășurată în cadrul prestigiosului eveniment de modă. Pentru această ocazie, Adelina a ales o rochie transparentă care i-a pus în valoare silueta, completată de o jachetă statement, semnată Almaz, evaluată la aproximativ 8.000 de lei.

Ținuta a fost accesorizată cu coliere argintii masive, ochelari de soare oversized și o atitudine perfectă pentru podium. Look-ul a fost intens comentat de fani, care au lăudat curajul și rafinamentul vedetei.

„MBBFW Day 1 – Almaz Runway Show 26”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram, unde a împărtășit câteva imagini spectaculoase de la eveniment.

Bucureștiul găzduiește, între 15 și 18 octombrie 2025, cea de-a treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW), evenimentul care redefinește moda românească în context internațional. Organizată de Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), ediția reunește designeri consacrați și tineri creatori, branduri, instituții culturale și parteneri internaționali într-un program amplu ce combină prezentări, conferințe și expoziții în locații emblematice ale capitalei.

Primele prezentări de modă deja au avut loc, iar vedetele au făcut furori. Prima care s-a remarcat a fost Antonia, care a impresionat cu ținuta aleasă. Acolo, Antonia a apărut într-un sacou oversize negru, pe sub care a lăsat la vedere un sutien de dantelă. Piesa de rezistență au fost cizmele foarte lungi, Balenciaga Cagole.

